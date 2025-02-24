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Как улучшить сцепление колес с дорогой и вытащить увязшую в снегу машину
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Как улучшить сцепление колес с дорогой и вытащить увязшую в снегу машину
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Как улучшить сцепление колес с дорогой и вытащить увязшую в снегу машину

Водителям перечислили проверенные способы вытащить зимой машину из сугроба

Иногда даже непродолжительная по времени поездка на автомобиле грозит тем, что можно застрять в сугробе. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, что в такой ситуации главное – не паниковать, и поделились проверенными способами решить проблему.

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«Первым делом стоит учесть тип привода автомобиля. Если у вас заднеприводная машина, повороты руля не помогут – колеса должны оставаться прямо. Для переднего привода можно попробовать покачивать руль влево и вправо, чтобы колесо зацепилось за твердую поверхность», – советуют эксперты.

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Одним из самых эффективных способов выбраться из сугроба является раскачивание машины. В случае с МКП нужно переключать передачи вперед-назад, на «автомате» нужно чередовать режимы D и R, создавая небольшие толчки. Если машина не тронулась с места, придется действовать вручную.

«Поможет выехать снижение давления в шинах. Уменьшите давление в ведущих колесах до одного бара – это улучшит сцепление. Важно не забыть вернуть давление в норму после выезда. Коврики из салона подложите под колеса, чтобы улучшить контакт с поверхностью», – перечисляют эксперты.

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Также нужно расчистить снег вокруг колес, можно попросить прохожих толкнуть автомобиль. Опытные водители возят с собой песок, браслеты противоскольжения и домкрат, чтобы подложить их и избежать скольжения колес. Если ничего не помогает, придется воспользоваться буксировкой – трос и помощь другого водителя решат проблему за считаные минуты, резюмируют эксперты.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
24.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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