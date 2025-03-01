Надувной автодом — теперь такой тоже есть. А в нем удобно?

E22SSPIU! – это автодом, который надувается, чтобы вместить до шести человек

В стремлении обеспечить мобильность инжененры чего только не придумали. Чаще всего кемперы – это крошечные домики, которые могут выдвигаться в стороны и вверх, даже лишаясь крыши.

Однако в этом необычном жилище-прицепе реализован новый подход: верхний этаж надувается, позволяя разместить до шести человек.

Кемпер называется Esch 22 Space Station (или E22SSPIU! – где PIU означает Pump It Up) и был разработан как исследовательский проект по жилищному строительству, а не как серьезное предложение для расширения возможностей крошечного жилья.

Конструктивно он представляет собой двухосный прицеп из нержавеющей стали, в котором практически нет остекления, если не считать большого окна в торце.

Доступ осуществляется через небольшой металлический пандус. В стандартном положении, готовом к буксировке, его внутреннее пространство ограничено только нижним этажом, где находится ванная комната с душем, раковиной и туалетом, а также небольшая кухня с местами для хранения вещей, мойкой, холодильником и обеденной зоной.

После того как E22SSPIU! надежно припаркован, его крыша открывается с помощью пневматических стоек и образует основание пола. Затем с помощью компрессора надувается большой двухслойный купол, и в итоге получается второй этаж, где могут разместиться до шести человек.

На верхний этаж можно подняться либо по лестнице из кухни, либо на лифте (не показан) для людей с ограниченной подвижностью. Само помещение представляет собой одну большую комнату с пробковым полом и решетчатой металлической секцией, позволяющей свету проникать вниз, а также надувными матрасами.

Интересное решение – в автодоме есть система рециркуляции воды, благодаря которой сточная вода из раковины и душа снова идет в дело – используется для смыва в туалете.

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Источник: Newatlas