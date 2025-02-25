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Китай повторил опыт СССР и стал мировым лидером: эксперт об автопроме КНР

Эксперт Осецкий рассказал, как автопрому РФ стать конкурентоспособным в мире

Чтобы стать конкурентоспособным на мировом рынке, автопрому России нужно выпускать продукцию, отвечающую оптимальному соотношению – цена-качество, только такие автомобили всегда и везде пользуются спросом. Таким мнением с «За рулем» поделился эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса компании Relynolli Денис Осецкий.

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Советский автопром производил в большинстве своем одноплатформенные автомобили или создавал их на базе зарубежных моделей. Те же Жигули – это перелицованный и адаптированный под российские условия Fiat 124, напоминает Осецкий. Причем советская модель завоевала признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. А китайский автопром просто пошел точно по такому же пути, подчеркивает эксперт.

Мнение эксперта

Денис Осецкий, эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса компании Relynolli

— Буквально за 10-12 лет китайскому автопрому удалось укрепить позиции, стать востребованным и конкурентоспособным в мире. Даже в европейских странах на дорогах можно увидеть большое количество китайских авто.

Чтобы занять свою нишу на мировом рынке, российскому автопрому нужно вспомнить свою историю становления в советские годы и повторить этот опыт. Тем более, у России есть потенциал для выпуска тех или иных мировых брендов, убежден Осецкий.

«Движения в эту сторону уже есть. Например, новый Москвич 3 – это одноплатформенный автомобиль китайского бренда, который получил наш логотип, доработки, адаптацию для российского рынка и пользуется успехом как у простых потребителей, так и у владельцев такси, каршеринга», – подчеркивает специалист.

По словам Осецкого, много моделей представляют собой одни и те же авто, только немного видоизмененные. Например, Mitsubishi Outlander также был Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Считаю, это нормально, когда нет возможности с нуля развить технологии, которые уже где-то успешно применяют, подчеркивает Осецкий.

«И потом, что такое конкурентоспособность автомобиля? Это не значит, что он должен быть самым лучшим. Тут важно оптимальное соотношение цена-качество – вот такие авто пользуются спросом», – убежден эксперт.

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Осецкий считает, что в настоящее время российский авторынок находится в стагнации с точки зрения спроса и предложений, причиной которого является переизбыток китайских автомобилей. А стабилизируется он, когда достигнет баланса между предложением и спросом, хотя весной – в начале лета ожидается сезонный всплеск активности. На этом фоне стагнация ослабеет, но летом снова усилится, подытожил Осецкий.

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
25.02.2025 
Фото:Unsplash
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