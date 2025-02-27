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«За рулем» поздравляет с юбилеем Владимира Кузина

Сегодня исполняется 70 лет заместителю начальника ГУОБДД МВД Владимиру Кузину

Госавтоинспекция – это команда профессионалов, с которой «За рулем» сотрудничает уже долгое время – с 20-х годов XX века. Замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Викторович Кузин более 40 лет трудится в Госавтоинспекции и лучше всех знает, какая колоссальная работа проделана для повышения безопасности на дорогах (и сколько еще предстоит сделать) у нас в стране.

Владимир Викторович Кузин родился 27 февраля 1955 года. В 1981 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1990 году – Высшую юридическую заочную школу МВД СССР. Заслуженный юрист Российской Федерации. В 2007 году вступил в должность заместителя начальника Департамента ОБДД МВД России, а 20 июня 2011-го Указом Президента Российской Федерации назначен на должность заместителя начальника ГУОБДД МВД России.

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Владимир Викторович посвятил свою карьеру обеспечению безопасности дорожного движения, совершенствованию законодательства в сфере ПДД и развитию системы дорожной безопасности в России. Его опыт и преданность делу способствовали значительным улучшениям в сфере дорожного движения и повышению уровня безопасности на дорогах страны.

Редакция «За рулем» поздравляет Владимира Викторовича Кузина с 70-летием. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений в профессиональной деятельности!

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«За рулем»
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 32
27.02.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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