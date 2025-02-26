125 метров в секунду: начались испытания самого быстрого в мире поезда

В Китае тестируют сверхскоростной поезд CR450, развивающий скорость до 450 км/ч

Тестовые испытания сверхскоростного поезда CR450 стартовали в Китае перед сдачей состава в коммерческую эксплуатацию. О прогонах поезда Китайскими железными дорогами, достигающего скорость до 450 км/ч, написали местные СМИ.

CR450

Испытание опытных образцов поезда проходят в Пекине, отмечается, что эксплуатационная скорость CR450 должна достигать 400 км/ч – это быстрее, чем у эксплуатируемого CR400 и развивающего до 350 км/ч. На основе проведенных тестов инженеры улучшат технические показатели поезда.

Прототип CR450 представили еще в декабре 2024 года, новинка призвана существенно ускорить перевозки по стране. У нового поезда более короткий тормозной путь, устойчивость и усовершенствованная система контроля. Все эти технические характеристики обеспечат более высокую безопасность по сравнению с существующими аналогами. Кроме того, пассажирам поезда будет более комфортно, к тому же он энергоэффективнее.

CR450

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Источник: chinadaily.com.cn