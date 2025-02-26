Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
CR450
26 февраля
125 метров в секунду: начались испытания самого быстрого в мире поезда
В Китае тестируют сверхскоростной поезд CR450,...
Совфед одобрил закон об использовании автомобилей граждан при КТО
26 февраля
Совфед одобрил закон об использовании автомобилей граждан при КТО
Совфед одобрил закон об использовании...
Велосипеды нужно признать мопедами, а курьерам выдать водительское удостоверение
26 февраля
Велосипеды нужно признать мопедами, а курьерам выдать водительское удостоверение
Эксперт Сажин: курьерам на велосипедах нужно...

125 метров в секунду: начались испытания самого быстрого в мире поезда

В Китае тестируют сверхскоростной поезд CR450, развивающий скорость до 450 км/ч

Тестовые испытания сверхскоростного поезда CR450 стартовали в Китае перед сдачей состава в коммерческую эксплуатацию. О прогонах поезда Китайскими железными дорогами, достигающего скорость до 450 км/ч, написали местные СМИ.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
CR450
CR450

Рекомендуем
Китайская роботизированная коробка передач: что с надежностью? Проверили!

Испытание опытных образцов поезда проходят в Пекине, отмечается, что эксплуатационная скорость CR450 должна достигать 400 км/ч – это быстрее, чем у эксплуатируемого CR400 и развивающего до 350 км/ч. На основе проведенных тестов инженеры улучшат технические показатели поезда.

Прототип CR450 представили еще в декабре 2024 года, новинка призвана существенно ускорить перевозки по стране. У нового поезда более короткий тормозной путь, устойчивость и усовершенствованная система контроля. Все эти технические характеристики обеспечат более высокую безопасность по сравнению с существующими аналогами. Кроме того, пассажирам поезда будет более комфортно, к тому же он энергоэффективнее.

CR450
CR450

Источник: chinadaily.com.cn

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
26.02.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0