#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Россия будущего: к 2030 году РЖД запустят беспилотный поезд дальнего следования

Глава Минтранса Старовойт: РЖД разрабатывают пассажирский беспилотный поезд

Российские железные дороги (РЖД) на протяжении длительного времени ведут разработки пассажирского беспилотного поезда. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«РЖД давно занимаются этим вопросом, уже используют маневровые локомотивы, все шире предполагается их применение на объектах формирования железнодорожных составов», – подчеркнул глава Минтранса.

Рекомендуем
Какие скидки дают на автомобили Чери – рейд по салонам марки

Применение беспилотных поездов – это ближайшее будущее, в частности, на Московском центральном кольце с августа текущего года курсирует беспилотная «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации, уточнил Старовойт.

«Машинист пока находится в кабине, но только контролирует посадку и высадку пассажиров. В Санкт-Петербурге нам демонстрируют беспилотный трамвай, который уже испытывается на городских улицах. Это будущее, которое буквально завтра должно произойти», – объяснил глава ведомства.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Напомним, запуск частично беспилотной «Ласточки» состоялся на Московском центральном кольце (МЦК). В пресс-службе РЖД уточнили, что до конца 2024 года холдинг завершит испытания бортовых систем и технического зрения для полностью беспилотного поезда. По словам главы РЖД Олега Белозерова, холдинг намерен запустить к 2026 году полностью беспилотный поезд, его оборудуют отечественными системами. А до 2030 года ожидается запустить в России беспилотный поезд дальнего следования, поделился планами Белозеров.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / vecstock
Количество просмотров 91
06.01.2025 
Фото:freepik / vecstock
Поделиться:
Оцените материал:
0