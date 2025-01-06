Россия будущего: к 2030 году РЖД запустят беспилотный поезд дальнего следования

Глава Минтранса Старовойт: РЖД разрабатывают пассажирский беспилотный поезд

Российские железные дороги (РЖД) на протяжении длительного времени ведут разработки пассажирского беспилотного поезда. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«РЖД давно занимаются этим вопросом, уже используют маневровые локомотивы, все шире предполагается их применение на объектах формирования железнодорожных составов», – подчеркнул глава Минтранса.

Применение беспилотных поездов – это ближайшее будущее, в частности, на Московском центральном кольце с августа текущего года курсирует беспилотная «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации, уточнил Старовойт.

«Машинист пока находится в кабине, но только контролирует посадку и высадку пассажиров. В Санкт-Петербурге нам демонстрируют беспилотный трамвай, который уже испытывается на городских улицах. Это будущее, которое буквально завтра должно произойти», – объяснил глава ведомства.

Напомним, запуск частично беспилотной «Ласточки» состоялся на Московском центральном кольце (МЦК). В пресс-службе РЖД уточнили, что до конца 2024 года холдинг завершит испытания бортовых систем и технического зрения для полностью беспилотного поезда. По словам главы РЖД Олега Белозерова, холдинг намерен запустить к 2026 году полностью беспилотный поезд, его оборудуют отечественными системами. А до 2030 года ожидается запустить в России беспилотный поезд дальнего следования, поделился планами Белозеров.

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Источник: tass.ru