Имущество «Уралдорстроя» арестовали из-за некачественной дороги через Париж

На имущество «Уралдорстроя» наложен арест в размере более 100 млн рублей

Имущество компании «Уралдорстрой» находится под арестом из-за некачественного ремонта дороги, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области. Арест наложен в рамках иска на 100 378 807 рублей 21 копейка, поданного прокуратурой.

На прошлой неделе областная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании с указанной компании более 76 млн рублей в качестве возмещение ущерба за ненадлежащее выполнение работ по капитальному ремонту автодороги село Фершампенуаз – село Париж – ж/д станция Джабык. И еще 24 млн рублей – за пользование чужими денежными средствами.

Село Париж названо так в память о пребывании в столице Франции русских войск после разгрома наполеоновской армии, а соседнее Фершампенуаз — в честь битвы при Фер-Шампенуазе в 1814 году

Выяснилось, что компания «Уралдорстрой» использовала материалы с меньшей стоимостью, чем заявлено в документации, а деньги от государства получила в полном объеме. Сообщается также, что директор «Уралдорстроя» Нвер Колозян в январе был осужден на пять лет лишения свободы.

Капремонт дороги, по которому у прокуратуры возникли вопросы к компании, велся в рамках госконтракта. Возмещение ущерба будет производиться в пользу Челябинской области в лице министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Предварительное судебное заседание назначено на 25 марта.

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Источник: ТАСС