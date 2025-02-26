Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Evolute i-Pro
26 февраля
Седан российской сборки продают со скидкой 50%: известны цены
В России стоимость седана Evolute i-Pro со...
Дороги Черноморского побережья модернизируют — на реализацию выделены миллиарды
26 февраля
Дороги Черноморского побережья модернизируют — на реализацию выделены миллиарды
Автодор инвестирует рекордные 15 млрд рублей в...
Раскрыты сроки возвращения ушедших зарубежных автобрендов
26 февраля
Раскрыты сроки возвращения ушедших зарубежных автобрендов
Эксперт Ольховский: потребуется год для запуска...

Имущество «Уралдорстроя» арестовали из-за некачественной дороги через Париж

На имущество «Уралдорстроя» наложен арест в размере более 100 млн рублей

Имущество компании «Уралдорстрой» находится под арестом из-за некачественного ремонта дороги, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области. Арест наложен в рамках иска на 100 378 807 рублей 21 копейка, поданного прокуратурой.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

На прошлой неделе областная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании с указанной компании более 76 млн рублей в качестве возмещение ущерба за ненадлежащее выполнение работ по капитальному ремонту автодороги село Фершампенуаз – село Париж – ж/д станция Джабык. И еще 24 млн рублей – за пользование чужими денежными средствами.

Село Париж названо так в память о пребывании в столице Франции русских войск после разгрома наполеоновской армии, а соседнее Фершампенуаз — в честь битвы при Фер-Шампенуазе в 1814 году
Село Париж названо так в память о пребывании в столице Франции русских войск после разгрома наполеоновской армии, а соседнее Фершампенуаз — в честь битвы при Фер-Шампенуазе в 1814 году

Выяснилось, что компания «Уралдорстрой» использовала материалы с меньшей стоимостью, чем заявлено в документации, а деньги от государства получила в полном объеме. Сообщается также, что директор «Уралдорстроя» Нвер Колозян в январе был осужден на пять лет лишения свободы.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Капремонт дороги, по которому у прокуратуры возникли вопросы к компании, велся в рамках госконтракта. Возмещение ущерба будет производиться в пользу Челябинской области в лице министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Предварительное судебное заседание назначено на 25 марта.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:URA.RU/TASS
Количество просмотров 14
26.02.2025 
Фото:URA.RU/TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0