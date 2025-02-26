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Дороги Черноморского побережья модернизируют — на реализацию выделены миллиарды
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Дороги Черноморского побережья модернизируют — на реализацию выделены миллиарды
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Дороги Черноморского побережья модернизируют — на реализацию выделены миллиарды

Автодор инвестирует рекордные 15 млрд рублей в проектирование российских дорог

Инвестиции в проектирование дорог преимущественно на Юге России составят рекордные 15 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в ходе своего выступления на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

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«В этом году мы будем вкладывать, наверное, рекордные за эти последние годы средства в проектирование. Уже некоторые процедуры мы запустили. На сегодняшний день объектов "на полке", которые нужно запускать, не так много оказалось. Понятно, что нужно сохранять то, что имеем. Но и готовиться нужно, чтобы у нас были перспективы. Только на этот год там у нас 15 млрд рублей. Это юг страны, это Санкт-Петербург, много небольших развязок в московском регионе, в центральной России», – подчеркнул топ-менеджер.

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В число приоритетных проектов вошли кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2), а также трассы Черноморского побережья. Петушенко указал на сложный период в строительном рынке из-за рисков, особенно в части реализации подобных проектов с высокой интенсивностью.

Источник: tass.ru

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