Дилер Nissan подарил клиентке электрокар Leaf после неудачной замены масла
Инцидент, который произошел в январе этого года в Оук-Крик (штат Висконсин, США), привлек внимание к проблемам расизма и отношениям между клиентами и дилерами.
Макайла Старкс, женщина смешанной расы (полуафриканка), в октябре приобрела автомобиль Nissan в Kunes Buick-GMC, а в январе воспользовалась бесплатной заменой масла, которая шла бонусом при покупке машины. Однако, вскоре после визита в сервис, ей позвонили из дилерского центра с просьбой вернуть машину для осмотра, заявив, что оставили в салоне инструмент.
Старкс проверила автомобиль и не обнаружила ничего лишнего, но сотрудники все же настаивали на осмотре. Это привело к шокирующему открытию: на наклейке на лобовом стекле оказалась оскорбительная расистская надпись (по видимому, слово нигер).
Возмущенная Макайла опубликовала эту историю в социальных сетях, и быстро привлекла внимание тысяч людей, которые потребовали бойкотировать автосалон.
Несмотря на увольнение сотрудника, виновного в происшествии, скандал продолжал набирать обороты, и Kunes Buick-GMC оказалась под сильным давлением общественности.
В ответ на это, почти в 900 милях от Висконсина, бизнесмен Ризк, владелец дилерского центра Family Nissan, предложил Старкс в качестве моральной поддержки бесплатный электромобиль Nissan Leaf.
Разумеется, для него выгода в этом тоже была: его подарок стал настоящим пиар-ходом для дилерского центра.
Как отметил Ризк, выбор в пользу электромобиля был неслучайным: «Это не просто подарок, а способ показать, что Макайла по-прежнему член семьи Nissan, что мы поддерживаем её и предоставляем автомобиль, который больше не нуждается в замене масла».
Макайла Старкс, которая еще не до конца оправилась от инцидента, заявила, что не планирует оставлять автомобиль, купленный у дилера Kunes, после всего, что произошло. Она уже вылетела в Нью-Йорк, чтобы получить свой новенький Nissan Leaf.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: electrek.co и fox6now.com