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Дилер Nissan подарил клиентке электрокар Leaf после неудачной замены масла

Женщина возмутилась расистской выходкой дилера и получила в подарок автомобиль

Инцидент, который произошел в январе этого года в Оук-Крик (штат Висконсин, США), привлек внимание к проблемам расизма и отношениям между клиентами и дилерами.

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Злополучная наклейка
Злополучная наклейка

Макайла Старкс, женщина смешанной расы (полуафриканка), в октябре приобрела автомобиль Nissan в Kunes Buick-GMC, а в январе воспользовалась бесплатной заменой масла, которая шла бонусом при покупке машины. Однако, вскоре после визита в сервис, ей позвонили из дилерского центра с просьбой вернуть машину для осмотра, заявив, что оставили в салоне инструмент.

Старкс проверила автомобиль и не обнаружила ничего лишнего, но сотрудники все же настаивали на осмотре. Это привело к шокирующему открытию: на наклейке на лобовом стекле оказалась оскорбительная расистская надпись (по видимому, слово нигер).

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Возмущенная Макайла опубликовала эту историю в социальных сетях, и быстро привлекла внимание тысяч людей, которые потребовали бойкотировать автосалон.

Несмотря на увольнение сотрудника, виновного в происшествии, скандал продолжал набирать обороты, и Kunes Buick-GMC оказалась под сильным давлением общественности.

В ответ на это, почти в 900 милях от Висконсина, бизнесмен Ризк, владелец дилерского центра Family Nissan, предложил Старкс в качестве моральной поддержки бесплатный электромобиль Nissan Leaf.

Nissan Leaf
Nissan Leaf

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Разумеется, для него выгода в этом тоже была: его подарок стал настоящим пиар-ходом для дилерского центра.

Как отметил Ризк, выбор в пользу электромобиля был неслучайным: «Это не просто подарок, а способ показать, что Макайла по-прежнему член семьи Nissan, что мы поддерживаем её и предоставляем автомобиль, который больше не нуждается в замене масла».

Макайла Старкс, которая еще не до конца оправилась от инцидента, заявила, что не планирует оставлять автомобиль, купленный у дилера Kunes, после всего, что произошло. Она уже вылетела в Нью-Йорк, чтобы получить свой новенький Nissan Leaf.

Источник: electrek.co и fox6now.com

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Алексеева Елена
Количество просмотров 3
02.03.2025 
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