По маршруту федеральной трассы в Пермском крае построят мост высотой более 24 м
Участок федеральной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга запустят в эксплуатацию в конце июня 2025 года. Об этом заяви вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он осмотрел участок трассы между Республикой Татарстан и Свердловской областью с борта вертолета, а также провел совещание с представителями Федерального дорожного агентства и госкомпанией «Автодор».
«Облетев трассу, могу сказать, что темп работы по продлению М-12 до Екатеринбурга неплохой. Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень. Но к концу июня настроены подготовить трассу к открытию», – подчеркнул вице-премьер.
Хуснуллин добавил, что работы по продлению трассы идут полным ходом, общая готовность первого этапа дороги Дюртюли – Ачит в Республике Башкортостан составляет более 72%. Чтобы водители в темное время суток смогли безопасно проехать по трассе, на объекте уже установили пять тысяч опор освещения и светильников.
На втором этапе участка в Пермском крае возводят 31 искусственное сооружение, включая семь мостов, среди которых – мост через реку Малая Сарана. В высоту новый мост достигает более 24 м, это сопоставимо с восьмиэтажным зданием. На третьем этапе в Свердловской области построят две развязки, семь путепроводов и пять мостов, включая мост через реку Большая Сарана протяженностью 540 м.
Затем федеральную трассу М-12 «Восток» продлят от Екатеринбурга до Тюмени.
В ходе совещания Хуснуллин обсудил с представителями Федерального дорожного агентства ситуацию с модернизацией участка Екатеринбург – Тюмень.
Также участники совещания обсудили строительство обходов Омска, Тюмени, дороги в сторону Перми и расширение подъездных дорог от Уфы до Дюртюли для удобства проезда автовладельцев по трассе М-12.
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Источник: government.ru