По маршруту федеральной трассы в Пермском крае построят мост высотой более 24 м

Хуснуллин: запуск скоростной трассы М-12 «Восток» состоится в июне текущего года

Участок федеральной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга запустят в эксплуатацию в конце июня 2025 года. Об этом заяви вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он осмотрел участок трассы между Республикой Татарстан и Свердловской областью с борта вертолета, а также провел совещание с представителями Федерального дорожного агентства и госкомпанией «Автодор».

«Облетев трассу, могу сказать, что темп работы по продлению М-12 до Екатеринбурга неплохой. Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень. Но к концу июня настроены подготовить трассу к открытию», – подчеркнул вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что работы по продлению трассы идут полным ходом, общая готовность первого этапа дороги Дюртюли – Ачит в Республике Башкортостан составляет более 72%. Чтобы водители в темное время суток смогли безопасно проехать по трассе, на объекте уже установили пять тысяч опор освещения и светильников.

На втором этапе участка в Пермском крае возводят 31 искусственное сооружение, включая семь мостов, среди которых – мост через реку Малая Сарана. В высоту новый мост достигает более 24 м, это сопоставимо с восьмиэтажным зданием. На третьем этапе в Свердловской области построят две развязки, семь путепроводов и пять мостов, включая мост через реку Большая Сарана протяженностью 540 м.

Затем федеральную трассу М-12 «Восток» продлят от Екатеринбурга до Тюмени.

В ходе совещания Хуснуллин обсудил с представителями Федерального дорожного агентства ситуацию с модернизацией участка Екатеринбург – Тюмень.

Также участники совещания обсудили строительство обходов Омска, Тюмени, дороги в сторону Перми и расширение подъездных дорог от Уфы до Дюртюли для удобства проезда автовладельцев по трассе М-12.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: government.ru