Фанаты автобренда ежегодно устраивают шоу с рекордным количеством машин

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Владельцы Tesla устроили грандиозное световое шоу с участием дронов

Крупнейшее световое шоу в мире с участием электрокаров Tesla состоялось в Бельгии с участием 1150 электромобилей. Зрелищное мероприятие с неба поддерживали несколько десятков дронов, они создавали различные узоры и логотипы.

Отмечается, что синхронизировать наружную светотехнику под саундтрек позволяет особая функция бортовой электроники автомобилей Tesla. Участники клубов поклонников электрокаров организуют подобные шоу с 2023 года. Нынешнее устроил программист и дизайнер Саймон Поллок.


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На его счету уже есть один такой перфоманс – в ноябре 2023 года он спроектировал шоу в Финляндии с участием 687 автомобилей. Поллок заверил, что побьет свой рекорд. Следующая световая «вечеринка» с участием электрокаров запланирована на 30 марта в американском Теннесси.

Источник: teslarati.com

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Светлана Тарасенко
Фото:YouTube
Количество просмотров 13
01.03.2025 
Фото:YouTube
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