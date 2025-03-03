Для удобства водителей: оплату за проезд по трассе примут в МФЦ

Автовладельцы Петербурга смогут оплатить проезд по ШМСД в любом МФЦ города

Автовладельцы Петербурга теперь смогут оплатить проезд по Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в любом МФЦ города. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «МФЦ».

Регламент процедуры такой же, как и любой другой услуги МФЦ: посетителю нужно взять талон и сообщить специалисту данные госномера транспортного средства. После проверки сотрудником начисления он назовет водителю сумму к оплате.

Сервис оплаты проезда по ШМСД в МФЦ реализован компанией «Магистраль Северной столицы» совместно с ПАО «Сбербанк». Планируется, что ШМСД в перспективе свяжет Западный скоростной диаметр (ЗСД) с восточным участком кольцевой автомобильной дороги (КАД). В состав первого этапа магистрали входит Витебская развязка, причем движение по ней уже открыто.

Особенностью этого участка трассы является отсутствие пунктов оплаты со шлагбаумами. При наличии транспондера плата за проезд списывается автоматически, но если транспондера нет, водителю выставляют счет по госномеру автомобиля. Оплату счета нужно произвести в течение пяти дней, иначе грозит штраф.

Проверить информацию о начислениях, а также оплатить проезд по Витебской развязке можно самостоятельно в личном кабинете на сайте компании «Магистраль Северной столицы».

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Источник: tvspb.ru