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Цена этого хорошо оснащенного кроссовера в России снизилась на рекордные 1,5 млн рублей

Voyah Free Sport Edition официально продается в России за 4,99 млн рублей

Официальная российская цена гибридного кроссовера Voyah Free Sport Edition снизилась с 6,49 млн рублей до 4,99 млн рублей.

При покупке официального автомобиля покупатели получают не только гарантию на 5 лет или 100 тыс. км, но и уверенность в качестве и сервисном обслуживании.

Voyah Free
Voyah Free
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Voyah Free Sport Edition выделяется своим агрессивным дизайном. Обновленный передний бампер, выразительный спойлер и новая решетка радиатора придают автомобилю спортивный и динамичный вид.

Что касается технических характеристик, то кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, основанной на 1,5-литровом бензиновом моторе, мощность которого достигает 490 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Voyah Free
Voyah Free

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Еще одной важной вехой для Voyah стало начало сборки моделей в России. На заводе «Моторинвест» в Липецке теперь производятся не только кроссоверы Voyah Free, но и минивэны Voyah Dream.

Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Voyah
Количество просмотров 29
01.03.2025 
Фото:Voyah
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