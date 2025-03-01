Цена этого хорошо оснащенного кроссовера в России снизилась на рекордные 1,5 млн рублей

Voyah Free Sport Edition официально продается в России за 4,99 млн рублей

Официальная российская цена гибридного кроссовера Voyah Free Sport Edition снизилась с 6,49 млн рублей до 4,99 млн рублей.

При покупке официального автомобиля покупатели получают не только гарантию на 5 лет или 100 тыс. км, но и уверенность в качестве и сервисном обслуживании.

Voyah Free

Voyah Free Sport Edition выделяется своим агрессивным дизайном. Обновленный передний бампер, выразительный спойлер и новая решетка радиатора придают автомобилю спортивный и динамичный вид.

Что касается технических характеристик, то кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, основанной на 1,5-литровом бензиновом моторе, мощность которого достигает 490 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Voyah Free

Еще одной важной вехой для Voyah стало начало сборки моделей в России. На заводе «Моторинвест» в Липецке теперь производятся не только кроссоверы Voyah Free, но и минивэны Voyah Dream.

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Источник: Quto