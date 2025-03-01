Огромный внедорожник со смешным расходом: Volkswagen готовит громкую новинку

Флагманский внедорожник Volkswagen Touron Pro 2025 будет представлен 10 марта

Volkswagen готовится к громкой премьере: 10 марта мир увидит обновлённый флагманский внедорожник Touron Pro 2025. Предварительные показы, состоявшиеся 17 февраля, уже вызвали ажиотаж.

Внешность Touron Pro 2025 выполнена в стильном Obsidian-дизайне, который подчёркивает мощь и элегантность автомобиля. Главной изюминкой являются передовые фары IQ.Light, состоящие из множества светодиодов.

Volkswagen Touron Pro 2025

Обновлённый кузов дополнен стильными дверными ручками. Также предусмотрена интеллектуальная система помощи водителю IQ.Pilot уровня L2+ и функция дистанционной парковки RPA.

Центральная консоль вмещает большой сенсорный экран управления информационно-развлекательной системой, дополненный цифровой приборной панелью и отдельным экраном для переднего пассажира.

Интерьер Volkswagen Touron Pro 2025

Под капотом Touron Pro 2025 установлен новый турбомотор EA888 пятого поколения. Этот 272-сильный (200 кВт) двигатель с крутящим моментом 400 Нм, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DQ501 с мокрым сцеплением, представляет собой, по словам производителя, «золотую комбинацию мощности». Результат впечатляет: разгон до 100 км/ч всего за 7,6 секунды. При этом, расход топлива по циклу WLTC составляет всего 8,35 л на 100 км.

Volkswagen Touron Pro 2025

Текущая версия Touron продаётся в Китае по цене от 35 000 до 57 000 долларов.

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Источник: ITHome