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Интерьер Volkswagen Touron Pro 2025
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Огромный внедорожник со смешным расходом: Volkswagen готовит громкую новинку
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Огромный внедорожник со смешным расходом: Volkswagen готовит громкую новинку

Флагманский внедорожник Volkswagen Touron Pro 2025 будет представлен 10 марта

Volkswagen готовится к громкой премьере: 10 марта мир увидит обновлённый флагманский внедорожник Touron Pro 2025. Предварительные показы, состоявшиеся 17 февраля, уже вызвали ажиотаж.

Внешность Touron Pro 2025 выполнена в стильном Obsidian-дизайне, который подчёркивает мощь и элегантность автомобиля. Главной изюминкой являются передовые фары IQ.Light, состоящие из множества светодиодов.

Volkswagen Touron Pro 2025
Volkswagen Touron Pro 2025
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Обновлённый кузов дополнен стильными дверными ручками. Также предусмотрена интеллектуальная система помощи водителю IQ.Pilot уровня L2+ и функция дистанционной парковки RPA.

Центральная консоль вмещает большой сенсорный экран управления информационно-развлекательной системой, дополненный цифровой приборной панелью и отдельным экраном для переднего пассажира.

Интерьер Volkswagen Touron Pro 2025
Интерьер Volkswagen Touron Pro 2025

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Под капотом Touron Pro 2025 установлен новый турбомотор EA888 пятого поколения. Этот 272-сильный (200 кВт) двигатель с крутящим моментом 400 Нм, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DQ501 с мокрым сцеплением, представляет собой, по словам производителя, «золотую комбинацию мощности». Результат впечатляет: разгон до 100 км/ч всего за 7,6 секунды. При этом, расход топлива по циклу WLTC составляет всего 8,35 л на 100 км.

Volkswagen Touron Pro 2025
Volkswagen Touron Pro 2025

Текущая версия Touron продаётся в Китае по цене от 35 000 до 57 000 долларов.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 8
01.03.2025 
Фото:ITHome
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