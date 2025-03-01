Покупка этих запчастей на вторичке точно выйдет боком и вот почему

Эксперт Турсунова перечислила запчасти, которые нельзя покупать на вторичке

В последнее время стоимость обслуживания автомобилей выросла до неприличных значений. Из-за санкций, курса рубля и других причин многие детали выросли в цене двукратно, а некоторые и вовсе не найти в продаже. Особенно для свежих машин.

На помощь приходит вторичный рынок автозапчастей. Здесь можно приобрести практически любую деталь по адекватной цене. Однако, в одном случае вы действительно экономите деньги, а в другом рискуете «попасть» на гораздо большую сумму.

Покупка бэушного оригинального бампера, да еще и окрашенного в нужный цвет – это правильный пример. А с неправильными нас познакомит эксперт Барно Турсунова.

Мнение эксперта

Барно Турсунова, серийный предприниматель, сооснователь федеральной сети умных автосервисов «Вилгуд»:

– Хотя покупка б/у запчастей может помочь сократить расходы, есть категории запчастей, приобретение которых на вторичном рынке не рекомендуется. Во-первых, это касается элементов безопасности. Аварийные подушки и ремни могут иметь скрытые повреждения или сработать некорректно в случае ДТП, что ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров. Во-вторых, не стоит покупать подержанные запчасти тормозной системы – диски, колодки, суппорты, шланги, потому что от их состояния напрямую зависит эффективность торможения, особенно в экстренных ситуациях.

Не менее рискованной является приобретение б/у деталей двигателя, трансмиссии и топливной системы. Их износ не всегда можно определить визуально, а ремонт в итоге может оказаться весьма затратным или даже потребовать полной замены агрегата. Электронные компоненты, например, ЭБУ, стартеры и катушки зажигания, лучше не приобретать с рук. Их состояние сложно оценить без специализированного оборудования, а неисправности могут привести к нестабильной работе автомобиля.

Не рекомендуется приобретать б/у элементы подвески – амортизаторы, шаровые, ступичные подшипники. Такие детали подвергаются постоянным нагрузкам, и даже если внешне они исправны, их остаточный ресурс может быть минимальным – а люфты и скрытые дефекты в этих компонентах способны существенно повлиять на управляемость автомобиля и безопасность движения. Если и возникает необходимость в покупке б/у комплектующих, лучше присмотреться именно к «контрактным» запчастям. Однако обращаться за этим следует только к проверенным поставщикам, которые предоставляют все необходимые документы. Альтернатива – покупка деталей на разборках при автосервисах и в автомагазинах, если они работают официально. В таком случае должна быть предусмотрена возможность возврата денег, если товар не соответствует заявленным характеристикам.

Тем не менее для экономии средств автовладельцам все же лучше рассматривать качественные неоригинальные запчасти, но соответствующие при этом всем техническим требованиям. Однако перед покупкой комплектующих – вне зависимости от того б/у или аналоговых – в любом случае лучше предварительно проконсультироваться с сотрудниками автосервиса, обслуживающими ваш автомобиль.