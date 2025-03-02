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Хорошо оснащенный кроссовер, подготовленный к российской зиме, оценили в адекватную сумму

В Белоруссии стартовали продажи Voyah Free 318 Winter Edition за 3,36 млн рублей

Рынок автомобилей класса люкс постоянно ищет альтернативы привычным немецким гигантам – BMW и Audi. И вот, на белорусский рынок ворвался игрок, который смело заявляет о своей конкурентоспособности: Voyah Free 318 Winter Edition.

Voyah Free
Voyah Free

Этот 490-сильный гибридный кроссовер с полным приводом предлагает премиальный уровень оснащения по цене, значительно ниже, чем у аналогичных моделей от немецких производителей.

Voyah Free
Voyah Free
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7 мест, выносливый мотор, цена – от 1,04 млн рублей: а в чем подвох?

В Белоруссии автомобиль предлагается всего за 119 900 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 3,36 миллионам российских рублей. Это заметно ниже, чем цена, которая предлагалась ранее (3,7 млн рублей), и существенно ниже стоимости сравнимых по размеру и мощности BMW X5 или Audi Q5.

Voyah Free 318 Winter Edition предлагает впечатляющую комплектацию, особенно акцентированную на комфорте в зимних условиях. В оснащение входят подогрев всех сидений, рулевого колеса и зоны покоя дворников.

Интерьер Voyah Free
Интерьер Voyah Free

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Пневмоподвеска обеспечивает плавность хода, система управления жестами добавляет изюминку в управление, а круговой обзор и автопарковщик упрощают жизнь в городских условиях. Наличие 26 систем помощи водителю (ADAS) подчеркивает ориентированность на безопасность. И, конечно же, 490 л.с. и полный привод гарантируют уверенное движение в любых условиях.

Габариты Voyah Free также впечатляют: длина 4905 мм и колесная база 2960 мм ставят его выше Audi Q5 и даже BMW X5 по этим параметрам, обеспечивая просторный салон и внушительный багажник.

Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Voyah
Количество просмотров 15
02.03.2025 
Фото:Voyah
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