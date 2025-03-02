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Пенсионера оштрафовали за аварию 65-летней давности

В Канаде мужчина получил крупный штраф за аварию, устроенную им в 1960 году

85-летний мужчина, проживший долгую и, судя по всему, законопослушную жизнь, неожиданно столкнулся с призраком прошлого в виде штрафа в размере 4600 канадских долларов (около 285 000 рублей по текущему курсу) за автомобильную аварию, произошедшую 65 лет назад, в 1960 году.

Сообщение об этом инциденте шокировало многих. Мужчина, имя которого не разглашается, узнал о своем старом «долге» лишь в декабре 2024 года, после попадания в незначительное ДТП.

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Казалось бы, мелкое происшествие, требующее лишь пересдачи экзамена на вождение. Однако местные власти преподнесли неприятный сюрприз: права канадца были приостановлены до полного погашения штрафа, выписанного за аварию, о которой он, по его словам, совершенно ничего не помнил.

Более того, мужчина утверждает, что неоднократно продлевал свои водительские права на протяжении всех этих лет, и ни разу не получал никаких уведомлений о штрафе или о самой аварии 1960 года.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
02.03.2025 
Фото:Depositphotos
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