Эти особенности автомобиля поставят крест на возможности его застраховать

Эксперт Мигаль перечислила автомобили, которым откажут страховые компании

Российские страховые компании готовы страховать отнюдь не все автомобили подряд. Существуют автомобили с особенностями, которые могут поставить крест на возможности законной эксплуатации.

Примеры ситуаций, когда страховщики отказывают в полисе, перечислила эксперт Лидия Мигаль.

Мнение эксперта

Лидия Мигаль, эксперт по продуктам «Страхование» и «Лизинг» компании «Передовые Платежные Решения».:

– Страхование автомобиля зависит от множества факторов, и некоторые транспортные средства могут оказаться трудными или невозможными для страхования.

Тюнингованные авто. Если автомобиль сильно модифицирован (например, имеет нестандартный двигатель, обвесы или турбонаддув).

Автомобили старше определенного возраста. Страховка старых машин часто бывает либо дороже, либо вообще невозможной, особенно если речь идет о машинах, выпущенных более 15–20 лет назад. У таких авто повышен риск поломок и износа деталей.

Машины, используемые в коммерческих целях. Автомобили, которые используются для бизнеса – такси, каршеринга, грузоперевозки – могут иметь ограничения по страхованию, поскольку частота эксплуатации и риски повреждений значительно возрастают.

Спортивные автомобили. Спорткары имеют высокую стоимость и требуют специфического подхода к ремонту, что делает страхование дорогостоящим. В некоторых случаях страховая компания может вовсе отказаться от полиса.

Угоняемые модели. Если марка и модель автомобиля часто становятся объектом краж, страховая компания может повысить тарифы или даже отказать в страховании.

Неисправные автомобили. Машины с серьезными техническими проблемами или повреждениями могут получить отказ в страховании, пока владелец не приведет их в порядок.

Без регистрации или ПТС. Если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или у владельца отсутствуют необходимые документы (ПТС, СТС), страховой полис невозможно будет оформить.

Подержанные автомобили с большим пробегом. Страховщики могут настороженно относиться к автомобилям с огромным пробегом, ведь такие машины чаще ломаются и требуют частого ремонта.

Транспортные средства с высокой стоимостью восстановления. Например, эксклюзивные или редкие модели могут оказаться дорогими в ремонте, и страховые компании могут предложить высокие ставки или вовсе отказать в оформлении полиса.

Эти факторы варьируются в зависимости от политики конкретной страховой компании, однако в целом именно эти моменты могут стать причиной отказа в страховании.