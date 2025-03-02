В России стартовали продажи нового добротного кроссовера по приятной цене

Российские дилеры предлагают Dongfeng Aeolus Haohan по цене от 2,1 млн рублей

Российский автомобильный рынок, переживающий период перемен, пополнился новым игроком – китайским кроссовером Dongfeng Mage (известным в Китае как Aeolus Haohan).

И хотя официальный запуск от дистрибьютора «Моторинвест» до сих пор не состоялся, автомобиль уже доступен для покупки у российских дилеров, предлагая привлекательное сочетание цены и характеристик.

Dongfeng Aeolus Haohan

Объявления о продаже Dongfeng Mage появились на популярных онлайн-площадках, подтверждая факт его присутствия в России. Дилеры в Краснодаре и Санкт-Петербурге предлагают кроссоверы из наличия по цене от 2 548 000 до 2 630 000 рублей. Более выгодное предложение поступает от дилеров во Владивостоке и Благовещенске: заказ из Китая обойдется покупателям примерно в 2 130 000 рублей.

За эти деньги покупатель получает 4,6-метровый кроссовер с довольно внушительными характеристиками. Под капотом скрывается 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 204 л.с., работающий в паре с роботизированной коробкой передач. Несмотря на передний привод, автомобиль обладает впечатляющим дорожным просветом в 202 мм.

Кроме стандартного набора, Dongfeng Mage может похвастаться системой кругового обзора, парктрониками, двухзонным климат-контролем и адаптивным круиз-контролем. Наличие многочисленных обогревов – руля, сидений и зеркал – будет особенно востребовано в суровых российских зимах.

Интересно отметить, что Dongfeng Mage уже давно продается в Белоруссии, где его цена составляет около 2,5 миллионов рублей по текущему курсу.

Dongfeng Aeolus Haohan

Ситуация с продажами Dongfeng Mage в России выглядит несколько странно. Официальный дистрибьютор «Моторинвест» еще в октябре 2023 года анонсировал выход модели, но официальные продажи так и не стартовали. Тем не менее, появление автомобиля на рынке через параллельный импорт свидетельствует о высоком спросе и потенциальной популярности модели.

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Источник: Автоновости дня