Эти 3 предмета в машине грозят уголовным наказанием — разбираемся, в каких случаях

Водителям объяснили, какие средства защиты можно возить в авто для самообороны

Многие водители для защиты своего имущества возят в автомобиле различные средства самообороны, но не все знают, какие из них разрешены. Эксперты Pravda.Ru рассказали, наличие каких средств в машине не будет нарушать законодательство РФ и является легальным в нашей стране.

Прежде всего, нужно понимать, что средства самообороны – это не любой тяжелый предмет. Хотя в России не играют в бейсбол, бейсбольные биты продаются в нашей стране начиная с 90-х годов. При этом ни бита, ни молоток, ни монтировка не являются легальными средствами самообороны. Их использование нарушает российское законодательство и чревато уголовным делом.

«Водитель может хранить в автомобиле официально разрешенные средства самообороны, но с соблюдением требований закона: перцовые баллончики – эффективны, доступны без лицензии. Электрошокеры мощностью не более 3 Вт (должны соответствовать ГОСТу). Травматическое оружие можно иметь только при наличии лицензии», – перечисляют эксперты.

В России в целях самообороны запрещено использование огнестрельного, колюще-режущего и рубящего оружия. Его можно перевозить в машине только при наличии соответствующего разрешения, но применять в случае защиты нельзя, иначе водителю грозит уголовная ответственность.