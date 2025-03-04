«Газпромнефть-СМ» задает новые стандарты диагностики оборудования по состоянию масел

Программа обучения специалистов G-Profi Expert Center создана вместе с преподавателями вузов

«Газпромнефть — смазочные материалы» расширяет образовательные инициативы, внедряя передовые стандарты диагностики промышленной техники. В партнерстве с ведущими российскими вузами компания разработала комплексную программу подготовки технических специалистов, которая позволяет систематизировать знания и отработать практические навыки контроля состояния оборудования.

Обучение проходит на базе G-Profi Expert Center и охватывает все ключевые аспекты диагностики: от анализа физико-химических свойств смазочных материалов до оценки износа узлов машин. В ходе занятий специалисты осваивают работу с высокоточными приборами — ИК-спектрометром, рентгенофлуоресцентным спектрометром и вискозиметром, которые помогают выявлять потенциальные неисправности на ранних стадиях.

«Развитие производства — это не только модернизация технологий и выпуск новых продуктов, но и системное обучение специалистов», — подчеркивает генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец. Он отмечает, что современные методики делают диагностику оборудования более точной и эффективной, помогая предприятиям минимизировать издержки и повысить надежность техники.

Благодаря внедрению единых стандартов диагностики «Газпромнефть-СМ» создает профессиональное сообщество технических экспертов, готовых к решению сложных задач в сфере обслуживания промышленного оборудования. Такой подход повышает эффективность работы предприятий и укрепляет роль компании как технологического лидера отрасли.