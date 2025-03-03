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Автомобили Exlantix начнут официально продавать в России: раскрыты сроки
3 марта
Автомобили Exlantix начнут официально продавать в России: раскрыты сроки
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Автомобили Exlantix начнут официально продавать в России: раскрыты сроки

Бренд Exlantix назначил старт российских продаж на апрель 2025 года

В апреле текущего года в РФ начнутся официальные продажи автомобилей марки Exlantix. Первыми будут предложены электрический седан ES и гибридный кроссовер ET, у которых позже появятся гибридные и электрические версии.

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Седан Exlantix ES прошел адаптацию для России. Для автомобиля предусмотрен пакет теплых опций с подогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла вместе с зеркалами заднего вида и форсунками омывателя. Также появятся оригинальные кресла, обновленный руль с дополнительными кнопками и русифицированная мультимедиа.

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Exlantix ET представляет собой полноразмерный кроссовер длиной 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. У авто скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
03.03.2025 
Фото:Wikimedia
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