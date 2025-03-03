Автомобили Exlantix начнут официально продавать в России: раскрыты сроки

Бренд Exlantix назначил старт российских продаж на апрель 2025 года

В апреле текущего года в РФ начнутся официальные продажи автомобилей марки Exlantix. Первыми будут предложены электрический седан ES и гибридный кроссовер ET, у которых позже появятся гибридные и электрические версии.

Седан Exlantix ES прошел адаптацию для России. Для автомобиля предусмотрен пакет теплых опций с подогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла вместе с зеркалами заднего вида и форсунками омывателя. Также появятся оригинальные кресла, обновленный руль с дополнительными кнопками и русифицированная мультимедиа.

Exlantix ET представляет собой полноразмерный кроссовер длиной 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. У авто скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы.

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Источник: Quto