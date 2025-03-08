Renault Symbioz Hybrid: «семьянин», впитавший традиции от R16 до Scenic

Новый гибридный кроссовер Renault Symbioz продают в Европе от 30 тысяч евро

Новый гибрид Renault Symbioz, который продают в Европе от 30 тысяч евро, сочетает в себе лучшие черты автомобилей Renault разных эпох – от классических R16 до современных моделей, таких как Scenic.

Renault Symbioz Hybrid

Этот переднеприводный кроссовер оснащен гибридной системой, которая прогнозирует стратегию вождения на семь километров вперед, учитывая топографию, дорожные условия и среднюю скорость. Система включает два электродвигателя и бензиновый мотор, что позволяет эффективно использовать каждую комбинацию для разных ситуаций на дороге.

Тяговый электродвигатель мощностью 36 кВт работает с бензиновым мотором объемом 1,6 литра, улучшая его мощность на сложных участках маршрута. Второй электродвигатель – стартер-генератор – питает трансмиссию с несколькими режимами работы, позволяя оптимизировать расход топлива (4,8 л/100 км). Водитель может настроить систему для комфортной и плавной езды, что идеально для семейных поездок.

Платформа Clio CMF-B обеспечивает дополнительное пространство для пассажиров и багажа, а задний ряд сидений можно сдвигать на 16 см, увеличивая объем багажника с 492 до 624 литров. Простые и интуитивно понятные органы управления делают поездку еще более удобной. Renault Symbioz Hybrid продолжает традиции таких моделей, как R16 (семейный хэтчбек) и Scenic (компактвэн), предлагая комфортный и умный выбор для современных семей.

Автомобиль продается в Европе с сентября 2024 года, цены стартуют от 30 тысяч евро.

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Источник: Auto, Motor und Sport