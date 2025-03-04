На участке трассы М-4 нанесут шумовую разметку
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» появится шумовая разметка
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» дорожники планируют нанести шумовую разметку. Она появится на участке от границы Краснодарского края с Ростовской областью до станицы Павловской.
Впервые в регионе разметку нанесут методом фрезерования. Он дешевле, при этом сохраняет необходимые эксплуатационные характеристики.
На обочинах трассы будут сделаны продольные пропилы глубиной до 2 см. Они безопасны для колес автомобилей, но создают шумовой эффект, чем привлекают внимание водителей, если они съезжают с проезжей части.
На период проведения работ будут введены временные ограничения скорости.
Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: пресс-служба ГК «Автодор»
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
9
04.03.2025
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
Поделиться:
Оцените материал:
0