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На участке трассы М-4 нанесут шумовую разметку

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» появится шумовая разметка

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» дорожники планируют нанести шумовую разметку. Она появится на участке от границы Краснодарского края с Ростовской областью до станицы Павловской.

Впервые в регионе разметку нанесут методом фрезерования. Он дешевле, при этом сохраняет необходимые эксплуатационные характеристики.

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На обочинах трассы будут сделаны продольные пропилы глубиной до 2 см. Они безопасны для колес автомобилей, но создают шумовой эффект, чем привлекают внимание водителей, если они съезжают с проезжей части.

На период проведения работ будут введены временные ограничения скорости.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

Источник: пресс-служба ГК «Автодор»

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
Количество просмотров 9
04.03.2025 
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
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