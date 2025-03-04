На участке трассы М-4 нанесут шумовую разметку

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» появится шумовая разметка

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» дорожники планируют нанести шумовую разметку. Она появится на участке от границы Краснодарского края с Ростовской областью до станицы Павловской.

Впервые в регионе разметку нанесут методом фрезерования. Он дешевле, при этом сохраняет необходимые эксплуатационные характеристики.

На обочинах трассы будут сделаны продольные пропилы глубиной до 2 см. Они безопасны для колес автомобилей, но создают шумовой эффект, чем привлекают внимание водителей, если они съезжают с проезжей части.

На период проведения работ будут введены временные ограничения скорости.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба ГК «Автодор»