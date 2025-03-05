Что будет, если смешать разные виды трансмиссионных масел: эксперт объяснил

Эксперт Бахарев рассказал, когда допустимо смешивать трансмиссионные жидкости

Допустимость смешивания трансмиссионных масел зависит от типа коробки передач транспортного средства и используемых смазочных материалов. Об этом напомнил технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

Обслуживание трансмиссии является важным аспектом в части ухода за автомобилем, а правильный выбор масла обеспечивает ее бесперебойную работу. Но иногда нужно долить масло, и тут возникает вопрос – можно ли смешивать разные трансмиссионные жидкости?

Механические коробки

«В механических трансмиссиях с маслами GL-4 и GL-5 допускается смешивание, если жидкости имеют одинаковую вязкость и соответствуют допускам. Однако стоит учитывать, что масла GL-5 содержат больше противозадирных присадок, что может негативно сказаться на работе синхронизаторов», – объясняет эксперт.

АКП

Что касается автоматической коробки передач, то стоит знать, что каждая АКП требует строго определенного типа масла (ATF). Например, жидкости Dexron III и Toyota WS несовместимы, так как они разработаны для разных типов автоматических трансмиссий.

Вариаторы

Вариаторные коробки (CVT): масла для вариаторов по составу схожи с ATF, но содержат дополнительные присадки для защиты ремня и шкивов от износа. Они выполняют фрикционные функции, предотвращая проскальзывание металлических элементов, и несовместимы с маслами для обычных АКП.

Роботизированные трансмиссии

В «сухих» роботах используются масла стандарта API GL-4, аналогичные жидкостям для МКП. В гидравлических системах используют специальные жидкости CHF, обладающие уникальными характеристиками. Очень важно подбирать масло строго по рекомендациям производителя, подчеркивает Бахарев.

Чем грозит смешивание жидкостей

Если масла соответствуют одним и тем же стандартам, разность их составов может спровоцировать нежелательные химические реакции. Особенно это касается случаев смешивания минеральных и синтетических масел, потому что вязкость смеси может измениться, в итоге защитные свойства жидкости снизятся.

Использование неподходящей трансмиссионной жидкости или ошибки при замене масла могут спровоцировать:

потерю смазывающих свойств;

повышенный износ шестерен и подшипников;

образование отложений в коробке передач;

пробуксовку и удары в АКП;

перегрев трансмиссии и связанные с ним поломки.

Если пришлось долить масло другого типа, рекомендуется в кратчайшие сроки полностью заменить жидкость. Чтобы избежать проблем, нужно использовать только качественные масла, одобренные производителем, резюмировал Бахарев.

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Источник: rg.ru