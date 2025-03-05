Так можно ли садиться за руль после приема корвалола? Ответ дадут в марте

Законопроект о лекарственном опьянении водителей Госдума рассмотрит в марте

Комитет Госдумы по государственному строительству и конституционному законодательству поддержал инициативу концептуально, но отметил, что она требует дальнейшей доработки.

Инициатива была разработана по предложению Конституционного суда, чтобы устранить пробел в законодательстве, который позволяет водителям управлять автомобилем под воздействием некоторых лекарств, влияющих на реакцию, без последствий. На данный момент езда на автомобиле после приема некоторых препаратов хотя формально и запрещена, но не признается правонарушением.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, уточнив, что вождение в таком состоянии должно быть наказуемым.

Однако до конца неясно, как именно реализовать этот закон. Основная проблема заключается в определении перечня опасных веществ. Ни одна из существующих классификаций ВОЗ не подходит для этой цели.

Также, в отличие от алкоголя (его формула известна), лекарства имеют разный химический состав, что требует тщательных фармакологических исследований для понимания их влияния на водителей. Кроме того, есть еще и индивидуальные особенности человека - воздействие препарата может быть разным.

Так что несмотря на то, что законопроект могут рассмотреть в марте, скорее всего, его направят на доработку. И процесс может затянуться, ведь нужно будет провести обширные и дорогостоящие фармакологические исследования, чтобы точно определить, какие вещества могут повлиять на поведение водителя, а также в какой дозировке они опасны.

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Источник: «Парламентская газета»