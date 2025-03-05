Почему тарифные войны Евросоюза и США не решат проблемы автопроизводителей

В Росконгрессе оценили эффект пошлин США на развитие сегмента электромобилей

Таможенные пошлины для китайских электромобилей окажут только временную поддержку автопроизводителям в США и Европе и не смогут решить их проблемы. Такой вывод следует из доклада «Росконгресса».

«Тарифные войны, направленные на вытеснение китайских конкурентов с внутреннего рынка США и Европы в 2025 году, помогут этим стагнирующим регионам сохранить индустрию NEV (электрокаров и гибридов. – Прим. ред.), однако не решают проблему в долгосрочной перспективе», – говорится в докладе.

Эксперты считают, что высокая стоимость электрокаров препятствует их массовому производству. Согласно данным, средняя цена электромобиля в Европе выросла с 40 тыс. евро в 2020 году до 45 тыс. евро в 2024 году. Это превышает ожидания европейцев, готовых платить не более 20 тыс. евро.

С целью снижения себестоимости электрокаров в США вводят импортные пошлины на комплектующие и сырье из Мексики и Канады. В Европе сокращают импорт энергии и сырья из России.

«Кроме того, Европа и США угрожают тарифами друг другу. Вашингтон предлагает обложить пошлинами любой импорт электромобилей из-за рубежа, в ЕС уже действуют ввозные пошлины на продукцию Tesla, произведенную в КНР, в размере 7,8%, и есть риск дополнительного ужесточения торговой политики в этой сфере», – говорится в документе.

Эксперты уверены: несмотря на все сложности, рынку электромобилей не грозит стагнация в ближайшей перспективе. Глобальные продажи будут расти, а доля таких машин уже в 2025 году может достичь 22%, прогнозируют в «Росконгрессе».

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Источник: ria.ru