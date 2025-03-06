Рост цен на запчасти компенсируют акции и скидки: эксперт о ситуации на рынке РФ

Эксперт Уткина назвала условие для снижения цен на новые машины на авторынке РФ

Цены на автомобили, ввозимые по схеме параллельного импорта, могут снизиться на фоне укрепления национальной валюты. Таким мнением с «За рулем» поделилась директор по коммуникациям ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина.

Мнение эксперта

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр:

– Это связано с тем, что стоимость автомобилей в иностранной валюте может уменьшиться, что сделает их более доступными для покупателей. Если автомобили производятся внутри страны, то укрепление рубля не окажет значительного влияния на их цены.

Рассуждая о возможном снижении цен на авторынке, Уткина подчеркнула, что импорт автомобилей в Россию в настоящее время зависит от стоимости китайского юаня, так как большинство иномарок завозят именно из КНР. С начала 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч новых автомобилей, отмечает Уткина.

«Данный показатель примерно вдвое выше, чем был год назад. На 2025 год прогнозируют снижение спроса на 10%. Изменение курса доллара может влиять на стоимость обслуживания и ремонта автомобилей. Изменения в цене можно ожидать при снижении курса валют от 10% и ниже и закреплении на этом уровне в течение как минимум одного квартала», – прогнозирует эксперт.

Изменение курса валют незначительно повлияет на стоимость обслуживания и ремонта автомобилей.

Кроме того, некоторые сервисы предлагают специальные акции и скидки, чтобы компенсировать рост цен на импортные запчасти, подытожила Уткина.