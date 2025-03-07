Раскрыты сроки начала продаж обновленного внедорожника Tank

Обновленный внедорожник Tank 300 выйдет на рынок КНР 10 марта

Обновленный внедорожник Tank 300 выйдет на рынок Китая 10 марта. Известно, что автомобиль получит 5 оттенков кузова, 14,6-дюймовый экран, новые сиденья и 12 динамиков в салоне и другое.

Внешность Tank 300 останется прежней. В салоне появились новый двухспицевый руль, отдельная приборная панель и крупный центральный экран управления вместо двойного моноблока. Рычаг переключения передач теперь находится за рулевым колесом.

Tank 300 может быть оснащен на выбор 2-литровым бензиновым мотором мощностью 227 л.с. или дизельным двигателем 2,4 л мощностью 186 л. с. Оба мотора будут работать в паре с АКП8. Привод полный. У автомобиля также есть 408-сильная гибридная версия.

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Источник: «Китайские автомобили»