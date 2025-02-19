Этот внедорожник изменил мнение россиян о китайских авто – и его модернизировали

Great Wall готовит к выходу на рынок обновленную версию внедорожника Tank 300

Модернизированная версия внедорожника Tank 300 2025 года выпуска еще проходит тесты в камуфляже на дорогах общего пользования, а компания Great Wall завершает подготовительные мероприятия для выхода автомобиля на рынок.

Tank 300

Известно, что китайский внедорожник пока появится только на местном рынке, о сроках старта продаж в России пока нет достоверной информации.

Судя по опубликованным в Сети снимкам, изменения у Tank 300 будут незначительными. Оформление кузова внедорожника осталось прежним, автомобиль сохранит квадратные формы, круглую головную оптику, прямоугольные задние фары, прочные бамперы и полноразмерное запасное колесо, закрепленное на багажной двери. Габариты модели 4760/1930/1903, размер колесной базы – 2750 мм.

Tank 300

Основные изменения затронули салон: новое двухспицевое рулевое колесо, большой сенсорный дисплей и множество физических кнопок для настройки трансмиссии и части электроники. Ввиду минимальных изменений, возможно, внедорожник не подорожает. Силовой агрегат представлен турбомотором объемом 2,0 л мощностью 227 или 252 л.с. в зависимости от версии. Сохранит автомобиль и наддувный агрегат объемом 3 литра, который выдает до 354 л.с., с этими моторами предлагаются 8- и 9-ступенчатые АКП.

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Источник: autohome.com.cn