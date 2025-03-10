Часть исторических зданий передвинут ради строительства ВСМ

Маршрут высокоскоростной дороги в Петербурге пройдет внутри исторических зданий

Маршрут высокоскоростной железной дороги в Петербурге пройдет через исторические здания, в частности, часть домов Фарфоровского поста передвинут, но склады Кокоревых работы не затронут. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

По его словам, исторические здания не пострадают и сохранят статус исторических объектов. Склады Кокоревых останутся на месте, просто их интегрируют внутрь платформы, то есть поезд будет заезжать непосредственно внутрь складских помещений.

«В условиях плотной городской застройки любой грандиозный проект строительства транспортной инфраструктуры <...> в любом случае затрагивает какие-то объекты. По каждой из таких точек принимаются индивидуальные решения», – заверил вице-губернатор.

В настоящее время ведется работа по подготовке необходимых документов, при этом Поляков отметил, что интеграция складов Кокоревых в проект позволит вернуть им их первоначальный облик. Что касается ситуации с расселением домов на Фарфоровском посту, то все будет зависеть от формы собственности. Некоторые город выкупит, другие переместят, но интересы собственников и жителей обязательно учтут, уточнил Поляков.

Исторические здания Фарфоровского поста в Петербурге находились под угрозой сноса, но в связи со строительством ВСМ они получат особый статус, который защитит их от сноса.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru