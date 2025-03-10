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Часть исторических зданий передвинут ради строительства ВСМ

Маршрут высокоскоростной дороги в Петербурге пройдет внутри исторических зданий

Маршрут высокоскоростной железной дороги в Петербурге пройдет через исторические здания, в частности, часть домов Фарфоровского поста передвинут, но склады Кокоревых работы не затронут. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

По его словам, исторические здания не пострадают и сохранят статус исторических объектов. Склады Кокоревых останутся на месте, просто их интегрируют внутрь платформы, то есть поезд будет заезжать непосредственно внутрь складских помещений.

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«В условиях плотной городской застройки любой грандиозный проект строительства транспортной инфраструктуры <...> в любом случае затрагивает какие-то объекты. По каждой из таких точек принимаются индивидуальные решения», – заверил вице-губернатор.

В настоящее время ведется работа по подготовке необходимых документов, при этом Поляков отметил, что интеграция складов Кокоревых в проект позволит вернуть им их первоначальный облик. Что касается ситуации с расселением домов на Фарфоровском посту, то все будет зависеть от формы собственности. Некоторые город выкупит, другие переместят, но интересы собственников и жителей обязательно учтут, уточнил Поляков.

Исторические здания Фарфоровского поста в Петербурге находились под угрозой сноса, но в связи со строительством ВСМ они получат особый статус, который защитит их от сноса.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 37
10.03.2025 
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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