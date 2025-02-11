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Нарушение этих двух очень важных правил может стоить жизни

В Подмосковье усиливают меры по борьбе с нарушителями на железной дороге

В Московской области регулярно проводятся мероприятия по информированию жителей о важности соблюдения правил на объектах железнодорожной инфраструктуры. Это не только рейды и дежурства, но и установка специальных информационных конструкций.

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Тем не менее, с начала года на железных дорогах Подмосковья зарегистрировано 25 смертельных случаев, 7 из которых – на железнодорожных станциях и пешеходных переходах.

Поэтому в 2025 году планируется установить около 200 информационных щитов и плакатов, и особенно много их появится в Люберцах, Раменском и Пушкинском округах.

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Информационные конструкции будут напоминать пассажирам основные правила безопасности: не пересекать ограничительные линии при ожидании поезда и переходить пути только на разрешающий сигнал. Эти меры помогают повысить осведомленность граждан и способствуют снижению числа трагедий на станциях и пешеходных переходах.

В комплекс мероприятий по повышению безопасности входят также строительство надземных переходов, установка металлических заборов и бетонных ограждений вдоль железнодорожных путей, а также установка камер для фиксации нарушений.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 19
11.02.2025 
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