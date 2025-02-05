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За неверное использование аварийной сигнализации грозит штраф в 500 рублей

ГАИ Подмосковья разъяснила, как применять «аварийку» и знак аварийной остановки

Госавтоинспекция Московской области решила напомнить автомобилистам, как правильно применять аварийную сигнализацию и знак аварийной остановки. Вроде бы дело известное и все водители учили ПДД, но со временем кое-что начинает забываться.

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Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки

Аварийная сигнализация приводится в действие кнопкой, на которую нанесен символ в виде чередующихся красно-белых треугольников. При ее включении начинают одновременно работать все световые указатели поворота транспортного средства.

Знак аварийной остановки – переносной знак, состоящий из световозвращающего красного треугольника, который водитель самостоятельно устанавливает при ДТП для предупреждения других участников дорожного движения, а также в ряде других случаев, предусмотренных ПДД.

В каких случаях должна быть включена аварийная сигнализация?

Пункты 7.11 и 7.1 ПДД:

  • при ДТП
  • при ослеплении водителя светом фар
  • при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена
  • при буксировке (на буксируемом транспортном средстве)
  • при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей».

Когда и как необходимо выставить знак аварийной остановки (пункты 7.2, 7.3 ПДД)

Сделать это необходимо:

  • при остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии
  • при ДТП
  • при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями.

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Что делать, если аварийной сигнализации нет или она неисправна?

При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом ТС (на его задней части) должен быть закреплен знак аварийной остановки (пункт 7.3 ПДД).

Ответственность за нарушение правил (статья 12.20 КоАП РФ)

Ответственность за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки предполагает предупреждение или штраф в 500 рублей.

***

Недавно в Подмосковье удалось оправдать автомобилистку, попавшую в ДТП, благодаря видеорегистратору. Подробности этой истории можно найти по ссылке.

Источник: Госавтоинспекция Московской области/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 170
05.02.2025 
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
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