Видеорегистратор помог восстановить справедливость в аварии на встречке

МВД: в Подмосковье автомобилистку оправдали в ДТП благодаря видеорегистратору

Сотрудники подмосковной полиции, основываясь на записи с видеорегистратора, смогли установить личность водителя, чьи опасные действия стали причиной аварии в городском округе Клин.

«По предварительной информации, управлявшая легковым автомобилем женщина после выезда на полосу встречного движения совершила столкновение с иномаркой. В ходе оформления ДТП в ее действиях сотрудники Госавтоинспекции усмотрели нарушение, предусмотренное пунктом 10.1 ПДД РФ», – сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Позднее было установлено, что авария произошла из-за маневра другого водителя, который выехал на встречную полосу. Женщина пыталась избежать столкновения, что и стало причиной происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области связались с автомобилисткой, тщательно рассмотрели все обстоятельства инцидента и отменили первоначальное решение. Они выявили личность мужчины, который спровоцировал ДТП, и возбудили в отношении него дело об административном правонарушении по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона).

Таким образом, это реальный пример того, как видеозапись не только может защитить водителя от необоснованных обвинений, но и помочь правильно определить виновного.

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Источник: Подмосковная полиция/Telegram