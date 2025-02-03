#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Видеорегистратор помог восстановить справедливость в аварии на встречке

МВД: в Подмосковье автомобилистку оправдали в ДТП благодаря видеорегистратору

Сотрудники подмосковной полиции, основываясь на записи с видеорегистратора, смогли установить личность водителя, чьи опасные действия стали причиной аварии в городском округе Клин.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«По предварительной информации, управлявшая легковым автомобилем женщина после выезда на полосу встречного движения совершила столкновение с иномаркой. В ходе оформления ДТП в ее действиях сотрудники Госавтоинспекции усмотрели нарушение, предусмотренное пунктом 10.1 ПДД РФ», – сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Позднее было установлено, что авария произошла из-за маневра другого водителя, который выехал на встречную полосу. Женщина пыталась избежать столкновения, что и стало причиной происшествия.

Рекомендуем
У виновника ДТП нет полиса? Страховую все равно обяжут заплатить

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области связались с автомобилисткой, тщательно рассмотрели все обстоятельства инцидента и отменили первоначальное решение. Они выявили личность мужчины, который спровоцировал ДТП, и возбудили в отношении него дело об административном правонарушении по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона).

Таким образом, это реальный пример того, как видеозапись не только может защитить водителя от необоснованных обвинений, но и помочь правильно определить виновного.

Источник: Подмосковная полиция/Telegram

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 95
03.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0