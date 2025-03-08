В России подешевел просторный европейский кроссовер: сколько теперь за него просят?

Новые Peugeot 5008 2021 года без пробега предлагают в России за 2,5 млн рублей

Крупный российский дилер предлагает новые Peugeot 5008 2021 года выпуска по цене 2,5 миллиона рублей.

Это значительное снижение стоимости по сравнению с ценами конца прошлого года, которые колебались в пределах 2,7-2,8 миллионов рублей.

Peugeot 5008

В отличие от популярных корейских конкурентов, таких как KiaSportage и Hyundai Tucson, Peugeot 5008 заметно крупнее. Его внушительные габариты – 4641 мм в длину, 1844 мм в ширину и 1640 мм в высоту – обеспечивают просторный салон и вместительный багажник.

Колесная база в 2840 мм гарантирует комфорт пассажирам на задних сиденьях. А клиренс в 236 мм позволит чувствовать себя уверенно даже на неидеальных российских дорогах.

Интерьер Peugeot 5008

Под капотом Peugeot 5008 скрывается проверенный 1,6-литровый турбомотор мощностью 175 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний. В список включены бесключевой доступ, 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, электропривод водительского сиденья, двухзонный климат-контроль, багажные рейлинги. Салон отделан экокожей, в оснащение входит большой сенсорный экран медиасистемы и панорамная крыша.

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Источник: e-n-cars.ru