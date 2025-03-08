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Suzuki Jimny от Mocho Fabrication
8 марта
Популярный внедорожник Suzuki Jimny превратили в шестиколесный вездеход
На британский аукцион Historics Auctioneers...
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Популярный внедорожник Suzuki Jimny превратили в шестиколесный вездеход

На британский аукцион Historics Auctioneers выставлен шестиколесный Suzuki Jimny

Британские умельцы из компании Mocho Fabrication, расположенной в живописном Котсуолдсе, превзошли самих себя, превратив скромный японский внедорожник Suzuki Jimny в брутальный шестиколёсный пикап.

Suzuki Jimny от Mocho Fabrication
Suzuki Jimny от Mocho Fabrication

Этот уникальный автомобиль, с пробегом менее 7000 миль, выставлен на аукционе Historics Auctioners за 40–50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,5–5,6 миллионов рублей), что делает его одним из самых дорогих тюнингованных Jimny в мире.

Suzuki Jimny от Mocho Fabrication
Suzuki Jimny от Mocho Fabrication
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История этого необычного проекта начинается в Японии. Стандартный Suzuki Jimny с автоматической коробкой передач был импортирован в Великобританию и попал в руки специалистов Mocho Fabrication.

Мастера расширили кузов Jimny, добавив к нему третью ось и создав вместительную грузовую платформу. При этом они использовали максимальное количество оригинальных деталей Suzuki. Задние арки, например, были изготовлены с использованием оригинальных компонентов японского внедорожника, что обеспечило плавные линии и органичный вид.

Интерьер Suzuki Jimny от Mocho Fabrication
Интерьер Suzuki Jimny от Mocho Fabrication

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В результате получился автомобиль, сохранивший узнаваемый силуэт Jimny, но при этом значительно преобразившийся. Его агрессивный облик подчеркивает серый цвет Audi Nardo Grey, который стал его фирменным знаком. Интерьер также претерпел значительные изменения: салон обшит качественной черной и светло-серой кожей с изящной простежкой, подчеркивающей премиальный уровень отделки.

Источник: Historics Auctioneers

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Лежнин Роман
Фото:Historics Auctioneers
08.03.2025 
Фото:Historics Auctioneers
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+105