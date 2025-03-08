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Эксперт рассказал, стоит ли поспешить с покупкой автомобиля в ближайшее время

Эксперт Коротков перечислил причины падения продаж новых авто зимой 2025 года

Зимой 2025 года зафиксировано ощутимое снижение продаж новых автомобилей на российском рынке. Причем, согласно прогнозам, эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы.

Эксперты связывают падение авторынка со многими факторами, среди которых называют как распространенные, так и неочевидные. О том, что больше всего повлияло на российский авторынок, рассказал эксперт Александр Коротков.

Мнение эксперта

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

Повышение утилизационного сбора, смена ключевых игроков в структуре рынка, недавние заявления ушедших брендов о возможном возобновлении работы в России и глобальные прогнозы на 2025 с начала зимнего сезона российский авторынок претерпевает много значимых изменений, напрямую влияющих на текущий расклад событий. По данным Минпромторга, в феврале 2025 года продажи новых легковых автомобилей сократились примерно на четверть по сравнению с февралем предыдущего года, а за всю зиму примерно на 10%.

Вернемся немного назад: с 1 октября 2024 года в России были увеличены коэффициенты для расчета утилизационного сбора, что привело к росту суммы сбора в среднем на 70-85%. Например, для автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров сумма утильсбора выросла до 556 200 рублей, а с 1 января 2025 года — до 667 400 рублей. Это был первый «звоночек», который значительно отразился на стоимости автомобилей для конечных потребителей. После апрельского повышения, россияне стали более внимательны к изменениям на рынке, поэтому многие успели купить и привезти автомобиль еще до новой волны.

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В декабре 2024 года самой продаваемой иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, сместив в этой позиции Chery Tiggo 4 Pro, который лидировал предыдущие три недели. Китайские бренды сильно укрепились на нашем рынке, поскольку на первичке это по сей день остается безальтернативный вариант для новой машины – россиянам банально не предоставлено более оптимального решения.

Еще один фактор, повлиявший на «зимние» продажи – ослабление курса рубля, высокие ставки на автокредиты и таможенные расходы при импорте автомобилей. Это вынудило дилеров китайских автомобилей отозвать скидки и специальные предложения из-за чего спрос незначительно, но снизился. Мы прогнозируем дальнейшее сокращение авторынка России к цифре в 30% на фоне всех событий.

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К тому же, в инфополе совсем недавно появилась информация о возвращении культовых марок. Вероятно, потенциальные потребители теперь будут дожидаться свежих предложений от брендов с мировым опытом быстрого развертывания логистической системы, открытия дилерских центров и сервисной инфраструктуры. Россиянам, планирующим покупку в скором времени, мы советуем внимательно следить за ситуацией на рынке и не подвергаться спонтанным решениям.

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 304
08.03.2025 
Фото:Depositphotos
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