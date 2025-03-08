Россиянин планирует выручить 12,5 млн рублей за 10-летний Land Rover: что за экземпляр?

Land Rover Defender с пробегом 10 тыс. км продают в РФ за 12,5 млн рублей

Land Rover Defender 2015 года выпуска выставлен на продажу на Авто.ру за баснословные 12,5 миллионов рублей. Пробег всего 10 тысяч километров.

Land Rover Defender

Автомобиль в короткобазной модификации, был приобретен в Германии четыре года назад, а в Россию прибыл в 2021 году. Брянский владелец, судя по всему, очень бережно относился к своему внедорожнику.

Land Rover Defender

Полная антикоррозийная обработка, проведенная еще в Германии, защитная пленка, покрывающая кузов практически полностью – все это говорит о максимальном стремлении сохранить автомобиль в идеальном состоянии.

Технически автомобиль также в отличном состоянии. Пройдено полное техническое обслуживание.

Интерьер Land Rover Defender

Под капотом скрывается 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 122 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Конечно, динамические характеристики (145 км/ч максимальной скорости и 15,8 секунды до сотни) не впечатляют по современным меркам, но для такого типа автомобиля они вполне адекватны.

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Источник: Auto.ru