Россиянин планирует выручить 12,5 млн рублей за 10-летний Land Rover: что за экземпляр?

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Land Rover Defender с пробегом 10 тыс. км продают в РФ за 12,5 млн рублей

Land Rover Defender 2015 года выпуска выставлен на продажу на Авто.ру за баснословные 12,5 миллионов рублей. Пробег всего 10 тысяч километров.

Land Rover Defender
Land Rover Defender

Автомобиль в короткобазной модификации, был приобретен в Германии четыре года назад, а в Россию прибыл в 2021 году. Брянский владелец, судя по всему, очень бережно относился к своему внедорожнику.

Land Rover Defender
Land Rover Defender
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Полная антикоррозийная обработка, проведенная еще в Германии, защитная пленка, покрывающая кузов практически полностью – все это говорит о максимальном стремлении сохранить автомобиль в идеальном состоянии.

Технически автомобиль также в отличном состоянии. Пройдено полное техническое обслуживание.

Интерьер Land Rover Defender
Интерьер Land Rover Defender

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Под капотом скрывается 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 122 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Конечно, динамические характеристики (145 км/ч максимальной скорости и 15,8 секунды до сотни) не впечатляют по современным меркам, но для такого типа автомобиля они вполне адекватны.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 14
08.03.2025 
Фото:Auto.ru
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3