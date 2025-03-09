В России станет больше качественных запчастей для иномарок

LECAR расширил ассортимент запчастей для ходовой части автомобиля на 195 позиций

Бренд LECAR продолжает расширение ассортимента запасных частей для автомобилей российских и иностранных марок. С марта 2025 года к 266 действующим позициям в трех линейках товаров – «стойки стабилизатора, втулки стабилизатора», «рычаги подвески с сайлентблоками и шаровыми опорами», и «рулевые тяги и наконечники» – добавляются сразу 195 новых позиций. Они станут идеальным выбором для самых разнообразных моделей автомобилей, включая популярные марки, такие как Kia, Hyundai, Renault, Nissan, Ford, Toyota, Mitsubishi, VW, Skoda и многие другие.

Компоненты LECAR

Компоненты стабилизатора поперечной устойчивости, в которые входят втулки и стойки, разработаны с особым вниманием к деталям и с использованием самых передовых технологий. Шаровые пальцы тяги стабилизатора подвергаются термообработке и шлифовке, их резьбовая часть покрыта слоем цинка и пассивирована. При этом шаровые пальцы надежно удерживаются от проворачивания. Защитный кожух выполнен из EPDM резины, обладающей высокой озоностойкостью и маслостойкостью и не боящейся ни морозов, ни агрессивной химии с дорог. Кольца из пружинной стали обеспечивают герметичное соединение пыльника с корпусом и пальцем шарнира даже при существенных углах отклонения шарового пальца. Шарнирные соединения снабжены специальными отверстиями под ключ и углублениями под шестигранник, благодаря чему стойки стабилизатора просты в демонтаже. Применение особой эластомерной смеси для втулок стабилизатора позволяет достичь необходимых параметров изделия, включая жесткость, упругость и стойкость к нагрузкам. Все эти незаметные, на первый взгляд, особенности компонентов играют ключевую роль в обеспечении курсовой устойчивости автомобиля и минимизации кренов кузова в поворотах, делая движение четче и безопаснее.

Рычаги подвески LECAR изготавливаются из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность, с использованием передовых технологий резки и формовки. Стальные и алюминиевые рычаги производятся методом объемной штамповки, что гарантирует высокую точность. Соединение отдельных элементов рычагов осуществляется с помощью сварки в газовой защитной среде, что обеспечивает отсутствие окалины и прочность швов. Для создания сайлентблоков используются специальные эластомерные смеси, позволяющие достичь высоких показателей эластичности и прочности, а металлические части сайлентблоков обрабатываются с помощью галтовки и дробеструйной обработки, что увеличивает площадь контакта и улучшает адгезию. Для повышения надежности соединения резины с металлом используется клей на основе каучуков с добавлением вулканизирующего агента. Железные втулки покрываются специальными антикоррозийными составами, а алюминиевые части получают оксидное покрытие, что эффективно защищает изделия от ржавчины и продлевает срок их службы.

Корпуса шаровых опор LECAR – монолитные, что предотвращает выдавливание и «вырывание» шарового пальца. Палец опоры проходит термообработку и шлифовку, что повышает его ударную прочность и снижает трение. Резиновый пыльник из EPDM обеспечивает защиту от внешних воздействий, а прижимные кольца из рессорно-пружинной стали создают герметичное соединение. Смазка высокого качества уменьшает износ.

Рулевые тяги и рулевые наконечники, играющие важную роль в системе рулевого управления автомобиля, также созданы с использованием передовых технологий и инновационных материалов, что позволяет достичь ресурса эксплуатации не менее 30 000 километров, поддерживая при этом строго определенные значения усилий наклона и вращения пальцев. Особый способ обработки шарового пальца делает его устойчивым к усталости и обеспечивает идеальную гладкость сферы. Резина с добавлением кремнийорганических соединений, используемая для пыльников шарниров, повышает их устойчивость к агрессивным условиям окружающей среды, защищая рабочие поверхности от загрязнений. Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает процесс химического фосфатирования с последующим покрытием маслом, создающий прочную фосфатную пленку на корпусе рулевого наконечника. Вкладыш из полиуретана и полиформальдегида обладает отличными антифрикционными и антиударными свойствами, делая движение пальца легким и мягким. Это обеспечивает четкое и легкое управление на протяжении всего срока службы рулевого наконечника, «прозрачность» и точные реакции рулевого управления, безупречную обратную связь.

Все продукты LECAR полностью соответствуют стандартам оригинальных запчастей (ОЕМ) и на них действует официальная гарантия, что обеспечивает их безупречную работу и долговечность. Особое внимание к защите от коррозии позволяет увеличить срок службы изделий даже в условиях агрессивной среды. Инвестируя в новейшие технологии, уделяя особое внимание деталям и поддерживая строжайший контроль качества на каждом этапе производства, LECAR создает продукцию, которая отвечает самым высоким стандартам безопасности и надежности.