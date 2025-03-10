Гонщица Ирина Сидоркова побывала на производстве моторных масел «Газпромнефть-СМ»

Спортсменка поделилась впечатлениями от Омского завода смазочных материалов

Пилот программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing, победительница этапов чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам Ирина Сидоркова побывала на Омском заводе «Газпромнефть – смазочные материалы» и ознакомилась с процессом производства моторных масел. Спортсменка увидела ключевые этапы изготовления продукции, узнала о технологиях, используемых на предприятии, и оценила уровень контроля качества.

Во время экскурсии автогонщица побывала на участке фасовки, где масло разливается в тару, а также в зоне складской логистики. Благодаря высокой степени автоматизации и современному оборудованию завод способен выпускать более 350 видов продукции. Пилот также посетила лабораторию, где специалисты компании продемонстрировали систему многоступенчатого контроля: тестирование проходит на всех стадиях производства – от поступления сырья до отгрузки готовой продукции. Удалось не только понаблюдать за процессом, но и принять участие в одном из этапов проверки масел.

Ирина Сидоркова, российская автогонщица и пилот SMP, поделилась впечатлениями:

«На каждой гонке мы наблюдаем работу моторных масел G-Energy, а теперь смогли увидеть, как их производят. Уровень технологий, оснащенность, компетенции специалистов действительно впечатляют. Но самое важное – становится очевидно, за счет чего компания обеспечивает такое стабильно высокое качество и надежность премиальных моторных масел. И гоночная трасса это только подтверждает».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы», отметил, что компания разрабатывает и производит моторные масла, адаптированные к любым условиям эксплуатации.

«Наша компания разрабатывает и производит самые современные масла, которые адаптированы под все возможные эксплуатационные сценарии. Поэтому смазочные материалы одинаково эффективны и гарантируют надежную работу как обычному легковому транспорту, так и автомобилям, для которых экстремальные нагрузки и высокие скорости – обычная практика. Мы активно поддерживаем российский автоспорт и гордимся, что высокое качество наших продуктов стабильно получает подтверждение по итогам самых серьезных испытаний на гоночных трассах», – подчеркнул Анатолий Скоромец.