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Болотоход на базе «Нивы»
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В России продают уникальный монстр-трак, построенный на базе ВАЗ-2121 Нива
В Екатеринбурге на продажу выставили болотоход...

В России продают уникальный монстр-трак, построенный на базе ВАЗ-2121 Нива

В Екатеринбурге на продажу выставили болотоход на базе Нивы за 1,5 млн рублей

В Екатеринбурге в продаже появился уникальный монстр-трак, построенный на базе ВАЗ-2121 Нива с использованием узлов и агрегатов от Suzuki Escudo. Основой автомобиля стала рама от Suzuki Escudo с портальными мостами «МТЗ 320» производства компании «Большое Колесо» из Электростали.

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Болотоход на базе «Нивы»
Болотоход на базе «Нивы»

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Автомобиль получил полноуправляемое шасси, раздаточную коробку от ГАЗ-69, штатный двигатель и КП от ВАЗ-21213. Рулевое управление гидрообъемное. Колеса размерностью 1300/560 – производства компании «Арктиктранс». Кузов удлиняли в арочных частях для соответствия базе вездехода, его переделали в пикап и интегрировали в силовой набор с рамой.

Болотоход может плавать. Для этого он оборудован четырьмя поплавками дополнительной устойчивости на воде. Стоит уникальный транспорт 1,5 миллиона рублей. По документам это обычная Нива, но переделки не оформлялись в ГИБДД, поскольку болотоход всегда перевозился на прицепе к месту внедорожных заездов.

Болотоход на базе «Нивы»
Болотоход на базе «Нивы»

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Авто.ру
Количество просмотров 4
10.03.2025 
Фото:Авто.ру
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