Стало известно, когда завершится строительство первой в РФ высокоскоростной железной дороги

Новые составы для высокоскоростной магистрали Москва – СПб появятся в 2028 году

Маршрут первой в России высокоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург подразумевает 16 остановок на пути следования. Благодаря реализации такого масштабного проекта, пассажиропоток между двумя столицами увеличится в 4,6 раза.

В России в настоящее время нет ни одной железной дороги, предназначенной только для высокоскоростного движения со скоростью до 400 км/ч. Новая магистраль специально разработана под скоростные поезда.

Отмечается, что время в пути по новой магистрали между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут: 39 минут от Твери до Москвы, 29 минут – от Петербурга до Великого Новгорода. Причем составы будут курсировать с интервалом каждые 10-15 минут, а первые поезда появятся уже к 2028 году.

Согласно распоряжению Правительства РФ, проектирование и строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланировано на 2024–2028 годы, и старт работам уже дан. Ожидается, что во втором квартале 20218 года объект будет сдан в эксплуатацию.

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Источник: tass.ru