Американский автобренд стремительно теряет свои позиции в Китае

CarNewsChina: экспорт китайских Tesla рухнул в феврале почти на 90%

Экспорт автомобилей Tesla китайского производства по итогам февраля текущего года рухнул на 86,8%. С конвейера Гигафабрики в Шанхае сошли 3911 экземпляров, для сравнения: в 2024 году за пределы Китая на экспорт ушли 30 224 машины. Такие цифры приводят китайские СМИ.

Показатель экспорта Tesla текущего февраля стал самым низким с июня 2022 года, когда за рубеж ушло 968 автомобилей, причем в тот период предприятие функционировало, в основном, на внутренний рынок.

На авторынке Китая Tesla продала в феврале 26 777 электрокаров, это на 11,2% меньше, чем год назад, и на 20,6% меньше, чем в январе 2025 года. Это худший результат с октября 2022 года – тогда реализовали 17 200 единиц.

В целом продукция подразделения Tesla China разошлась в феврале тиражом в 30 688 штук (минус 49,2% год к году и минус 51,5% к январю). В это количество входят 22 656 седанов Model 3 (минус 6%) и 8032 кроссовера Model Y (минус 77,8%).

Примечательно, что производство обновленного вседорожника наладили именно в Китае, а поставки на местный рынок начались в двадцатых числах прошлого месяца.

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Источник: carnewschina.com