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Сколько «электроводов» заряжает машину лишь раз в неделю? Цифра удивит

Автостат: более половины владельцев электромобилей в РФ заряжают их дома

Новое исследование, в котором приняло участие свыше 1000 человек, показывает, что более половины российских владельцев электромобилей, а именно 59%, имеют возможность заряжать их дома. Причем более трети из этого количества (36,4%) ставят машину на зарядку каждый день, что выглядит логично.

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Но вот на втором месте по популярности – режим домашней зарядки всего один или два раза в неделю, таким способом пользуются 29,3%. Впрочем, едва ли это объясняется экономным расходом заряда – скорее, дело в наличии других точек зарядки, помимо домашней.

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Три или четыре раза в неделю к зарядке из дома прибегает каждый пятый (20%) участник опроса, а 5-6 раз в неделю – примерно каждый десятый, а именно 10,3%. Ну а самую малочисленную группу (3,2%) составляют те, кто занимается этим лишь 1-2 раза в месяц – тут, вероятно, речь о редких электромобильных выездах на дачу или в загородный дом.

А вы какой способ зарядки предпочитаете – домашний или на общедоступных точках?

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Эрик Романенко/ТАСС, Автостат
Количество просмотров 25
12.03.2025 
Фото:Эрик Романенко/ТАСС, Автостат
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