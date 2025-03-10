Владеть электрокаром в России не так выгодно, как раньше: да/нет

Эксперт «За рулем» о причинах отмены льгот для владельцев электрокаров

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Часть муниципальных зарядок для электромобилей в Москве стала платной. Это что – тенденция?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Несомненно. По мере роста числа электромобилей будут поэтапно отменять различные поблажки. Так происходит даже в передовой Норвегии, где в сентябре 2024 года отметили знаковое событие – парк электромобилей стал больше, чем бензиновых.

При этом у них сначала отменили бесплатную парковку, запретили электрокарам езду по выделенкам, а проезд по платным трассам стал, собственно, платным. Потом подняли тарифы на зарядку, убрали субсидии на покупку, вернули НДС и дорожный налог. Причем налог там считают по массе машины, а электромобили тяжелее бензиновых.

Но учтем, что план Норвегии – запрет продаж машин с ДВС. Нам такое вроде не грозит, так что и льготы для «электричек», может быть, продержатся дольше.

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