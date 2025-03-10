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Владеть электрокаром в России не так выгодно, как раньше: да/нет

Эксперт «За рулем» о причинах отмены льгот для владельцев электрокаров

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Часть муниципальных зарядок для электромобилей в Москве стала платной. Это что – тенденция?

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Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

Несомненно. По мере роста числа электромобилей будут поэтапно отменять различные поблажки. Так происходит даже в передовой Норвегии, где в сентябре 2024 года отметили знаковое событие – парк электромобилей стал больше, чем бензиновых.

При этом у них сначала отменили бесплатную парковку, запретили электрокарам езду по выделенкам, а проезд по платным трассам стал, собственно, платным. Потом подняли тарифы на зарядку, убрали субсидии на покупку, вернули НДС и дорожный налог. Причем налог там считают по массе машины, а электромобили тяжелее бензиновых.

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Но учтем, что план Норвегии – запрет продаж машин с ДВС. Нам такое вроде не грозит, так что и льготы для «электричек», может быть, продержатся дольше.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Об основных отличиях новых электромобилей от старых рассказано тут.
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Зиновьев Сергей
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 42
10.03.2025 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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