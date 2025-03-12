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Рост цен на новые модели активизирует спрос на авторынке — прогноз эксперта

Эксперт Корнев назвал три ключевых причины падения продаж на авторынке России

Растущие цены на новую модельную линейку легковых автомобилей, а также сокращение поставок китайскими производителями оживят ситуацию на авторынке России. Кроме того, реализации отложенного спроса может поспособствовать смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Таким мнением с «За рулем» поделился руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Рассуждая о сложной текущей ситуации на российском авторынке, эксперт выразил мнение, что ежемесячные продажи падают по целому ряду причин.

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Мнение эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

Во-первых, это две волны индексации утилизационного сбора, вызвавшие рост цен и ажиотажный спрос в конце года, который значительно снизил продажи последующих месяцев. Во-вторых, высокая ставка Центробанка, ведущая к снижению кредитных и лизинговых сделок в авторетейле и заставляющая часть аудитории отложить покупки до лучших времен», – объясняет эксперт.

Третьей причиной является новостная повестка, на фоне которой приверженцы традиционных ранее автобрендов предпочитают подержать свои средства на вкладах и дождаться лучших времен и громких возвращений, констатирует Корнев.

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«Склады переполнены. И речь, конечно, прежде всего идет о китайских марках, которые, кстати, теряют долю рынка. По итогам февраля на отечественном авторынке было продано всего 40 тысяч китайских машин, (минус 18% к январю 2025 и минус 35% к февралю 2024 года). В итоге доля «китайцев» в отечественном авторетейле составила 53%, на 6% ниже, чем в прошлогоднем феврале», – отмечает специалист.

Перечисляя меры, способные положительно повлиять на сложившуюся ситуацию, Корнев считает, что при закрытии квартала поставщики и дилеры могут увеличить поддержки и таким образом увеличить продажи автомобилей 2024 года выпуска.

«Кроме того, многие китайские импортеры уже сейчас в текущих рыночных реалиях существенно – в четыре раза по сравнению с прошлогодним февралем – сократили импорт новой продукции в феврале (16,2 тыс. машин). Постепенно товар со складов будут распродаваться, а клиенты поторопятся с покупкой на фоне растущих ценников на новую модельную линейку. Также нас ждет оживление рынка в случае смягчения денежно-кредитной политики Центробанком, когда начнется реализация волны отложенного спроса», – добавил эксперт.

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Напомним, согласно данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в РФ в первую неделю марта упали на 38% к показателям аналогичного месяца прошлого года. В экспертном сообществе затянувшийся спад на авторынке связывают с ожиданием покупателями возвращения европейских брендов.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
12.03.2025 
Фото:Depositphotos
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