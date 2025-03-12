Не до «электричек»: продажи в РФ стремительно сокращаются

«Автостат»: рынок новых электромобилей в России падает восемь месяцев подряд

В феврале компаниям авторетейла, торгующим электромобилями, удалось реализовать лишь 617 новых машин – это на 68% меньше, чем годом ранее. А по итогам двух месяцев нынешнего года в стране реализовано 1269 новых электрокаров, что на 63% меньше, чем в январе-феврале 2024 года. Такая просадка отчасти объясняется общим падением авторынка, но сегмент электромобилей просел значительно сильнее среднего уровня.

Возможно, дополнительным фактором выступает насыщение: электромобили в РФ остаются нишевым продуктом, и большинство из тех, кто хотел себе его приобрести, уже это сделали. Кроме того, льготы для владельцев электрокаров начали постепенно отменять.

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Источник замечает, что нынешнее падение продаж продолжается уже восемь месяцев подряд. Впервые снижение спроса было зафиксировано в июле 2024 года, после 22 месяцев непрерывного роста.

К настоящему моменту доля «электричек» на российском авторынке упала до 0,8%, тогда как еще год назад она составляла 1,8% – продажи упали в 2,3 раза. При этом самым популярным новым электромобилем по-прежнему является довольно дорогой Zeekr 001, который в феврале был реализован в количестве 101 экземпляра. Второе место – у Avatr 11 (74 шт.), третье – у Evolute i-PRO (62 шт.), а замыкают пятерку лидеров Москвич 3e и ORA 03 c одинаковым результатом – по 37 проданных машин.

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Источник: Автостат