Не до «электричек»: продажи в РФ стремительно сокращаются
В феврале компаниям авторетейла, торгующим электромобилями, удалось реализовать лишь 617 новых машин – это на 68% меньше, чем годом ранее. А по итогам двух месяцев нынешнего года в стране реализовано 1269 новых электрокаров, что на 63% меньше, чем в январе-феврале 2024 года. Такая просадка отчасти объясняется общим падением авторынка, но сегмент электромобилей просел значительно сильнее среднего уровня.
Возможно, дополнительным фактором выступает насыщение: электромобили в РФ остаются нишевым продуктом, и большинство из тех, кто хотел себе его приобрести, уже это сделали. Кроме того, льготы для владельцев электрокаров начали постепенно отменять.
Источник замечает, что нынешнее падение продаж продолжается уже восемь месяцев подряд. Впервые снижение спроса было зафиксировано в июле 2024 года, после 22 месяцев непрерывного роста.
К настоящему моменту доля «электричек» на российском авторынке упала до 0,8%, тогда как еще год назад она составляла 1,8% – продажи упали в 2,3 раза. При этом самым популярным новым электромобилем по-прежнему является довольно дорогой Zeekr 001, который в феврале был реализован в количестве 101 экземпляра. Второе место – у Avatr 11 (74 шт.), третье – у Evolute i-PRO (62 шт.), а замыкают пятерку лидеров Москвич 3e и ORA 03 c одинаковым результатом – по 37 проданных машин.
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Источник: Автостат