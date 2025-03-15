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Самые продаваемые седаны, внедорожники и минивэны в Китае

Wuling Hongguang Mini EV, BYD Song Plus и Denza D9 – самые популярные модели в Китае

В феврале 2025 года в Китае было продано 1,397 млн легковых автомобилей, что на 22% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 26% больше по сравнению с тем же месяцем год назад, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

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Рассмотрим самые продаваемые модели в каждом сегменте за период с 3 февраля по 2 марта.

Седаны и хэтчбеки

Лидером среди самых продаваемых моделей стал Wuling Hongguang Mini EV от SGMW с ежемесячным объемом продаж 31 222 единицы. За ним следуют хэтчбеки BYD Seagull – 28 223 шт. и Geely Geome Xingyuan с 24 831 шт.

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С учетом роста продаж электромобилей, Volkswagen Lavida и Nissan Sylphy стали единственными обычными бензиновыми моделями в топ-10.

SUV

В феврале было всего 11 моделей, продажи которых превысили 10 тыс. единиц. Лидирующие позиции в этом сегменте заняла серия Song от BYD: BYD Song Plus с 18 911 шт. и BYD Song Pro с 15 826 шт.

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На третьем, четвертом, пятом и шестом местах расположились кроссоверы с бензиновыми двигателями: Toyota Frontlander, Geely Xingyue L, Changan CS75 Plus и Toyota RAV4, обойдя Tesla Model Y, которая была самым продаваемым SUV в прошлом году.

Минивэны (MPV)

В сегменте MPV лидером стала Denza D9 от BYD с 6625 проданными единицами. В рейтинге также доминируют автомобили на новых источниках энергии. Помимо Denza D9, в список 15 лучших вошли Voyah Dreamer, BYD Xia, Arcfox Koala, Trumpchi E8 PHEV, Buick GL8 PHEV и Xpeng X9.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 30
15.03.2025 
Фото:Depositphotos
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