Самые продаваемые седаны, внедорожники и минивэны в Китае
В феврале 2025 года в Китае было продано 1,397 млн легковых автомобилей, что на 22% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 26% больше по сравнению с тем же месяцем год назад, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).
Рассмотрим самые продаваемые модели в каждом сегменте за период с 3 февраля по 2 марта.
Седаны и хэтчбеки
Лидером среди самых продаваемых моделей стал Wuling Hongguang Mini EV от SGMW с ежемесячным объемом продаж 31 222 единицы. За ним следуют хэтчбеки BYD Seagull – 28 223 шт. и Geely Geome Xingyuan с 24 831 шт.
С учетом роста продаж электромобилей, Volkswagen Lavida и Nissan Sylphy стали единственными обычными бензиновыми моделями в топ-10.
SUV
В феврале было всего 11 моделей, продажи которых превысили 10 тыс. единиц. Лидирующие позиции в этом сегменте заняла серия Song от BYD: BYD Song Plus с 18 911 шт. и BYD Song Pro с 15 826 шт.
На третьем, четвертом, пятом и шестом местах расположились кроссоверы с бензиновыми двигателями: Toyota Frontlander, Geely Xingyue L, Changan CS75 Plus и Toyota RAV4, обойдя Tesla Model Y, которая была самым продаваемым SUV в прошлом году.
Минивэны (MPV)
В сегменте MPV лидером стала Denza D9 от BYD с 6625 проданными единицами. В рейтинге также доминируют автомобили на новых источниках энергии. Помимо Denza D9, в список 15 лучших вошли Voyah Dreamer, BYD Xia, Arcfox Koala, Trumpchi E8 PHEV, Buick GL8 PHEV и Xpeng X9.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: СarNewsChina