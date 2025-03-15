Переполох среди автовладельцев Xiaomi: вор не устоял перед модным аксессуаром

В Китае украли первый значок автомобиля Xiaomi SU7 Ultra с 0,3 г золота

Инцидент вызвал беспокойство среди владельцев автомобилей Xiaomi. Значок, содержащий 0,3 г 24-каратного золота, стоит всего 29 долларов США, однако на торговых платформах его перепродают фанатам модели за 200 долларов.

Это привлекло внимание к проблеме безопасности таких аксессуаров, особенно среди владельцев нового спортивного электрического седана Xiaomi SU7 Ultra.

Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь заранее предупредил о возможных рисках, связанных с золотым шильдиком. Он отметил, что золота на значке лишь тонкий слой, и призвал не нарушать закон ради столь незначительной ценности. Однако кража значка все же произошла. Поскольку значок расположен на видном месте, при его утере сразу же страдает внешний вид автомобиля.

Также появились поддельные значки, напечатанные с помощью 3D-печати, они продаются по более низким ценам, от 4 до 40 долларов.

Xiaomi SU7 Ultra – это электрический седан с мощностью 1548 л.с., который способен разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунды. Модель была выпущена в конце февраля 2025 года, и за два часа было продано 10 тысяч автомобилей. Сейчас время ожидания доставки составляет от 13 до 16 недель.

Источник: СarNewsChina