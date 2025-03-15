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Переполох среди автовладельцев Xiaomi: вор не устоял перед модным аксессуаром

В Китае украли первый значок автомобиля Xiaomi SU7 Ultra с 0,3 г золота

Инцидент вызвал беспокойство среди владельцев автомобилей Xiaomi. Значок, содержащий 0,3 г 24-каратного золота, стоит всего 29 долларов США, однако на торговых платформах его перепродают фанатам модели за 200 долларов.

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Это привлекло внимание к проблеме безопасности таких аксессуаров, особенно среди владельцев нового спортивного электрического седана Xiaomi SU7 Ultra.

Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь заранее предупредил о возможных рисках, связанных с золотым шильдиком. Он отметил, что золота на значке лишь тонкий слой, и призвал не нарушать закон ради столь незначительной ценности. Однако кража значка все же произошла. Поскольку значок расположен на видном месте, при его утере сразу же страдает внешний вид автомобиля.

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Также появились поддельные значки, напечатанные с помощью 3D-печати, они продаются по более низким ценам, от 4 до 40 долларов.

Xiaomi SU7 Ultra – это электрический седан с мощностью 1548 л.с., который способен разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунды. Модель была выпущена в конце февраля 2025 года, и за два часа было продано 10 тысяч автомобилей. Сейчас время ожидания доставки составляет от 13 до 16 недель.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
15.03.2025 
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