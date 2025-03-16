Алюминиевое шасси, движок BMW, ручная сборка — новый Morgan!

Компания Morgan представила новейшую флагманскую модель Supersport

Один из самых экзотичных на сегодняшний день автопроизводителей, английская компания Morgan представила новую флагманскую модель под названием Supersport. Это двухместный родстер в ретростиле, который будет предлагаться в вариантах со складной мягкой крышей или съемным жестким верхом из углепластика.

Модель сменит уже снятый с производства Morgan Plus Six. Отличительной чертой этого Моргана от всех предыдущих моделей является багажник. До этого момента внешнего закрывающегося багажного отсека не имела ни одна модель старейшего британского бренда!

Кроме того, Supersport будет самой быстрой моделью Morgan в истории: разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Таких показателей удалось достичь детальной перекройкой конструкции.

Supersport построен на модернизированной алюминиевой платформе Morgan CX – по словам разработчиков, новое шасси на 10% жестче прежнего на кручение, а если выбрать карбоновый топ, это повысит жесткость еще на 10%.

Пересмотрена и аэродинамика кузова – он генерирует на 20% меньше подъемной силы. Supersport комплектуется рядной турбированной «шестеркой» BMW с отдачей в 335 л.с. Цена машины в Великобритании стартует от 85 000 фунтов стерлингов – это около 110 000 долларов или примерно 9,5 млн рублей.

Morgan производит лимитированные автомобили класса люкс. Компания основана в 1909 году Генри Фредериком Стенли Морганом, единственный завод располагается в городе Малверн в центральной Англии. Все модели имеют классический дизайн спорткаров 1930-40 годов и собираются вручную. Одна из ярких моделей – трицикл Morgan 3 Wheeler, выпускающаяся с 2011 года точная копия машины первой половины XX века.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Car and Driver